Andreana je videla telo Darkovog brata preko video poziva: Zvala je Lazića dok je bio u bolnici i saznala tragične vesti

Andreana Čekić nije prisustvovala sahrani rođenog brata svog kuma Darka Lazića Dragana Lazića, jer se nalazila na odmoru na Zanzibaru.

Iako je bila sprečena da dođe, pevačica se od kuma oprostila emotivnom porukom na Instagramu, ističući veliku tugu zbog tragičnog gubitka.

Njen prijatelj i saradnik, modni dizajner Boris Kargotić sada je u potresnoj ispovesti otkrio da je Andreana u Zanzibaru, na video pozivu iz bolnice, videla telo svog tragično preminulog kuma Dragana, rođenog brata Darka Lazića.

- Malopre smo se čuli. Andreana je nažalost ili na sreću na Zanzibaru. Otišla je na zasluženi odmor jer je ovo jedino doba godine kada ona može da ode. Još se nećkala, a trebao sam da idem i ja. Međutim, nisam mogao. Provela je dan u sobi, ne može da izađe napolje. To mi je rekla. Kaže: “Pratim sve ovo šta se dešava. Ne mogu danas ni na plažu, nisam sposobna. Odlučila sam da danas ostanem u sobi - ispričao je dizajner u podkastu “Beležnica duše” portala “Srbija danas”.

Boris je zatim otkrio potresne detalje nakon same tragedije koja je zadesila pevača i njegovu porodicu, a koje mu je otkrila Čekićka.

- Zvala ga je, čuli su se. Čak i kad je stigao… Jao, grozno mi je ovo… Zvala ga je čak kad je pristigao u bolnicu. Darko nije ni znao da je preminuo. Tu su bili njihovi zajednički prijatelji. I ona je ugledala i telo bratovo jer ga je zvala na video poziv. Ona je plakala strašno. Ona je sada u fazonu: “Što njemu univerzum ili Bog daje ovakve zadatke Darku, da mu je stalno teško?” - zaključio je Kargotić.

Podsetimo, Andreana je na dan sahrane na Instagramu uputila potresne reči svom pokojnom kumu Draganu.

- Tvoje će vesele oči zauvek ostati urezane u mom srcu. Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i verujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mesta. Volim te beskrajno, kume, moj - pisalo je u objavi potresene pevačice.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je: "Brate, volim što se ovako družimo". Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo... Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao je za Kurir Darko, samo dan nakon pogibije svog brata.

