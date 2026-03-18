PEVALJKO, NASTAVAK TEK SLEDI! Raletova prva žena se javno obratila Ani Nikolić

Slavica Ratković, prva žena kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, javno se obratila Ani Nikolić nakon što je pevačica objavila crkveni dokument o njihovom braku.

Naime, Nikolićeva je na Instagramu objavila crkveni dokument kao dokaz o razvodu Slavice i njenog verenika Gorana Ratkovića Raleta, pa je Slavica na Instagramu Bate Šišića oglasilqa i zahvalila se "pevaljki" što ju je informisala.

- Ne brini, Ana Nikolić, nastavak sledi! Hvala jednoj pevaljki koja mi je na Instagramu otkrila da sam crkveno razvedena - piše u objavi na Instagramu.

Podsetimo, Raletova prva žena Slavica je u svojoj velikoj ispovesti otkrila kako je sa njim u sjajnom odnosu, a da Ana Nikolić svaki put pri njenom dolasku u Srbiju izbegava svaki susret sa njom.

Slavica danas živi u Frankfurtu, daleko od očiju javnosti, ali se prisetila perioda kada su zajedno iz manjeg mesta u Srbiji stigli u Beograd sa velikim snovima. Kako je ispričala, ljubav sa Raletom počela je veoma rano.

- Kada smo se Rale i ja zaljubili i venčali, ja sam imala 18, a on 21 godinu. Danas mogu da kažem da je to bila prva, pomalo i dečija ljubav. Venčali smo se 1991. godine, a u Beograd smo došli 1994. Tada sam već bila trudna sa našim drugim detetom - ispričala je Slavica.

U prestonicu su stigli zajedno sa njenim bratom i njegovom suprugom. Kako kaže, život na početku nije bio nimalo lak.

- Živeli smo kao podstanari sa dvoje male dece i bilo nam je veoma teško. Da nije bilo pomoći naših roditelja, ne znam kako bismo izdržali. Ja sam se posvetila deci, a Raleta sam pustila da bude u svom svetu muzike i da stvara. Bila sam mu podrška u svemu - rekla je ona za naj-portal.

- Zakonski smo razvedeni, ali crkveno nismo. To ćemo, ako Bog da, uskoro završiti. Dok god smo crkveno vezani, on ne može ponovo da se venča - objasnila je.

