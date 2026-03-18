Vesna Zmijanac milione uložila u nekretnine: Luks stanovi svuda po centru Beograda, kuća na Bukulji...

Pevačica Vesna Zmijanac je po prvi put javno govorila o svojoj imovini.

Iako nije želela da iznese sve detalje, uz napomenu da smatra da nije pristojno pričati o tome, i ono što je otkrila procenjuje se na milionsku vrednost.

Sve je započelo pitanjem da li je tačno da je nekada zarađivala toliko da je novac nosila u crnim kesama.

- Pa vidi, ta crna vreća ništa nije velika za recimo 15 univerzalnih dvorana ovde u Skoplju, ili za stadion Levski, 50.000 ljudi. Ali nije to sve moje. Odmah moraš sto čuda da platiš... Sreća pa je bilo puno parica, pa je ostajalo, inače... A crna kesa... Zavisi koje su novčanice. Ja se nikad nisam žalila. Ni dan danas - rekla je Vesna.

- Od prve velike zarade sam kupila stan. Taj kod Hrama je došao kasnije. Prvi je bio u Lješkoj na Banovom brdu, a kasnije je došao Hram, u Kneza Miloša i tako dalje... - nabrojala je Vesna deo nekretnina koje ima.

Pored kuće na Bukulji i stanova koje je nabrojala, nije želela dalje da nastavlja.

- To nije kulturno da se broji. Može da se izbroji, nisam ja Rokfeler! Ima toga, ne manjka. Neke izdajem, neke ne... Tako... Ima, ne žalim se - rekla je Vesna u podkastu kod Bokija 13.

Podsetimo, Vesna je pre nekoliko godina kupila još jedan stan na Vračaru, kako bi bila bliže Nikoliji i unukama. Tada se u srce Vračara preselila sa Voždovca, gde je u jednoj zgradi imala ogroman stan.

