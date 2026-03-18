Njemu sam maćeha: Sofija Milošević priznala kako se ponaša prema Lukinom sinu iz prvog braka: Nisam se stavila u ulogu...

Manekenka Sofija Milošević i fudbaler Luka Jović zajedno su više od pet godina i imaju dva sina, Alekseja i Teodora.

Pored toga, Luka iz prethodnog braka ima sina Davida. Sofija je sada govorila o odnosu koji ona i njena deca imaju sa Davidom, kao i o tome kako se braća međusobno slažu.

- Njemu sam kao maćeha. Luki je David jako važan i važno mu je da kad dođe kod nas mu bude lepo. Jako dobro se slaže sa mojom decom, mnogo se vole. Baš se nenormalno vole - rekla je Sofija.

- Nikada se nisam stavila u ulogu da ga vaspitavam ili da se, ne daj Bože, derem na njega ili nešo slično. Smatram da to nije moja uloga, moja uloga je da on bude srećan kada dođe kod nas i ja sam se tako i postavila prema njemu. Mislim da mu je lepo kad dođe kod nas - objasnila je manekenka u podkastu "Sigurno mesto".

