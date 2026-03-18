Ovo su poslednji trenuci Ksenije Pajčin: Pogledajte fotografiju nastalu 48 sati pre ubistva

Pre šesnaest godina pop pevačicu Kseniju Pajčin ubio je njen tadašnji dečko Filip Kapisoda.

Ove tragične vesti izazvale su ogroman šok u javnosti, dok su njena porodica i prijatelji bili potpuno slomljeni od tuge. Tela su pronađena u Ksenijinom stanu, a otkrila ih je njena majka Ljubica.

Prema policijskim nalazima, Kapisoda je tada Kseniju usmrtio hicem iz pištolja u glavu, a zatim je pucao sebi u usta. Tragovi baruta na Ksenijinim dlanovima ukazuju na to da je pokušala da se odbrani ili zaustavi pištolj pre sudbonosnog hica.

Svedoci su potvrdili da je par imao buran odnos, a samo dva dana pre tragedije, policija je intervenisala u njihovom stanu zbog buke i svađe. Na društvenim mrežama isplivala je Ksenijina fotografija za koju se tvrdi da je nastala 48 sati pre svog tragičnog kraja. Pevačica je pozirala sa prijateljem u automobilu, ne sluteći šta je čeka.

Poslednja slika Ksenije Pajčin nastala pre 16 godina, 48 sati pre ubistva

Podsetimo, Filipov otac, Mirko Kapisoda, u više navrata govorio je o nemilom događaju.

- Kako prolaze godine, sve mi je teže. Laže svako ko kaže da vreme leči rane, ove moje nikada neće da zacele. Svi se sa tom tugom nosimo kako moramo.

Više ne pričamo šta se desilo te noći jer njega više nema, a to je najgore od svega. Sećamo ga se sa tugom i pominjemo ga svakodnevno, ali ne dižemo oko toga dževu, već se trudimo da nam ostane u sećanju vedar i veseo, kakav je bio. Vreme mi je donelo samo to da sada prihvatam da ga više nema, jer pomiriti se s tom činjenicom je najteže. Njegovi drugovi su nam česti gosti, pa tako osećamo da smo zadržali jedan deo njega - kaže Mirko.

Na pitanje o pevačici je burno reagovao, jer je smatrao da ona nije bila devojka za njegovog sina.

- Mene ona nije interesovala, mislim da nije bila devojka za njega. Filip se zabavljao sa mnogo normalnijim devojkama od nje.

- Kao roditelj nikada nisam bio pristalica njihove veze. Iskreno, nikada nismo posebno pričali o njoj, ali sam umeo da mu s vremena na vreme skrenem pažnju na to da ona nije devojka za njega.

Ne želim nikoga da vređam pogotovo u ovakvom trenutku i o mrtvima treba govoriti sve najlepše. Svima je poznato da je ona bila zgodna devojka, ali isto tako javnost zna ko je u stvari bila Ksenija Pajčin.

