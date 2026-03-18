Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog bombaškog napada na pevačevu kuću: Evo šta je rekao u tužilaštvu

Poznati estradni menadžer Adis Gojak, čiji je automobil oštećen u bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića na Senjaku, kako Kurir saznaje, saslušan je među prvim svedocima u istrazi protiv kriminalne grupe koja se sumnjiči za bacanje bombe.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Gojak je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izjavio da ne poznaje napadače i da ne zna šta bi mogao da bude motiv napada na kuću pevača.

- Objasnio je da je nekada bio menadžer Zdravka Čolića, ali da već 12 godina nisu saradnici. Naveo je da u trenutku kada se bombaški napad dogodio, nije bio prisutan, odnosno da ga nije video, ali da je brzo došao ispred Čoline kuće - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, u napadu na kuću Zdravka Čolića na sreću niko nije stradao, ali je pričinjena materijalna šteta, a oštećen je i automobil estradnog menadžera koji živi u neposrednoj blizini.

Na saslušanju, menadžer je kako je potvrdio sagovornik Kurira izjavio je i da je iznenađen i zaprepašćen zbog neprijatne i uznemirujuće situacije koja se dogodila.

- Rekao je i da mu je i tada a i danas veoma neobično to što se Zdravko Čolić našao na meti ovako strašnog napada jer Čola "nije taj tip", odnosno nije osoba koja se nekome zamerila - dodaje naš sagovornik.

Gojak, koji u istrazi protiv okrivljenih za koje se sumnja da su saradnici takozvanog vračarskog klana, ima status oštećenog kako nezvanično saznajemo, rekao je i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju osumnjičenih.

Podsetimo, bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima. U trenutku napada, poznati pevač nije bio u vili, ali je u kući navodno bila njegova ćerka.

Samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su bacili bombu na Čolićevu kuću, ali i na jednu kuću 20. novembra 2025, kao i protiv Marka A. koji im je u tome pomogao, tako što im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

- Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i Perici S. na teret se stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Marku A. ista dva krivična dela u pomaganju - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Autor: D .T.