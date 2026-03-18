Nisam imala srca da ga ostavim: Teodora Džehverović uputila važnu poruku i humanim gestom oduševila sve

Pevačica Teodora Džehverović tokom jučerašnjeg dana pronašla je štene pored kontejnera, nije mogla da ga ostavi, pa ga je ponela kući.
Ona se sada oglasila na mrežama i otkrila da ga ne može zadržati i da nudi nagradu onome ko ga udomi.
Naime, Teodora je štene odnela prvo kod veterinara, a potom i svojoj kući. Kako već ima jednog psa, nije u mogućnosti da ga zadrži.
- Očistili smo ga od buva, krpelja, dali tableticu protiv parazita, okupali. Ako postoji neko ko bi želeo da ga udomi i podari mu život koji do sada nije imao, neka mi piše u dm-u. Uzela bih ga ja rado, ali pas koji je već u mojoj kući nije ga lepo prihvatio i ne bih volela da jadničak doživljava dodatni stres - napisala je i dodala:
- Onaj koji bude udomio od mene će dobiti poklon i hranu za njega u vrednosti od 100 evra. Nadam se da će otići kod neke divne osobe - napisala je Teodora.
