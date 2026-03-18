Nisam imala srca da ga ostavim: Teodora Džehverović uputila važnu poruku i humanim gestom oduševila sve

Izvor: pink.rs/telegraf.rs

Pevačica Teodora Džehverović tokom jučerašnjeg dana pronašla je štene pored kontejnera, nije mogla da ga ostavi, pa ga je ponela kući.

Ona se sada oglasila na mrežama i otkrila da ga ne može zadržati i da nudi nagradu onome ko ga udomi.

Naime, Teodora je štene odnela prvo kod veterinara, a potom i svojoj kući. Kako već ima jednog psa, nije u mogućnosti da ga zadrži.

- Očistili smo ga od buva, krpelja, dali tableticu protiv parazita, okupali. Ako postoji neko ko bi želeo da ga udomi i podari mu život koji do sada nije imao, neka mi piše u dm-u. Uzela bih ga ja rado, ali pas koji je već u mojoj kući nije ga lepo prihvatio i ne bih volela da jadničak doživljava dodatni stres - napisala je i dodala:

- Onaj koji bude udomio od mene će dobiti poklon i hranu za njega u vrednosti od 100 evra. Nadam se da će otići kod neke divne osobe - napisala je Teodora.

Autor: D.T.

POVEZANE VESTI

Domaći

NAPAD NA TEODORU DŽEHVEROVIĆ! Pevačica pogođena čašom pred publikom, snimak zgrozio javnost... (VIDEO)

Domaći

Mrzela sam sebe kada... Teodora Džehverović progovorila o borbi sa poremećajem: Pala sam psihički...

Domaći

HAOS NA GRANICI! Teodora Džehverović upozorila fanove: Ako ste se uputili ka... (VIDEO)

Domaći

'Uzimam sve što je pored KONTEJNERA i nije me sramota' Naša poznata pevačica živi od kirije, kupi sve što joj se nađe pod okom, a evo šta NAPLAĆUJE KO

Domaći

Teodora Džehverović ima problem s Desingericom? Pevačica konačno progovorila o njihovom odnosu: Na toj proslavi na kojoj smo bili...

Domaći

BOMBA! Teodora Džehverović fotkom iz teretane zaludela suprotni pol! Svi gledaju samo u jedan deo njenog tela (FOTO)