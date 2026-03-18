TUGA U DOMU ANDREANA ČEKIĆ: Hitno prekinula odmor na Zanzibaru

Pevačicu Andreanu Čekić, koja se trenutno nalazi na Zanzibaru, zatekla je vest o još jednoj tragediji u porodici. Nakon što joj je nedavno poginuo kum Dragan Lazić, brat Darka Lazić, pevačica je saznala i da joj je preminula baka.

Naime, Andreana Čekić je, kako saznaju domaći mediji, na Zanzibaru saznala da joj je umrla baba sa mamine strane. Ona je odlučila da definitivno prekine odmor i da se vrati sa egzotične destinacije.

Saharana je u subotu u Bosni i Hercegovini.

Andreana Čekić je, podsetimo, za smrt kuma Dragana Lazića, saznala dok je bila na Zanzibaru, zbog čega i nije prisustvovala sahrani.

- Potresena sam zbog vesti koju sam saznala i velikog gubitka. U ovom trenutku teško je pronaći prave reči. Jedino što vas molim jeste da imate razumevanja i poštovanja prema njemu i njegovoj porodici. Moje misli su uz njih - rekla je ona za "Blic".

Andreana Čekić, kuma Darka Lazića, neće doći na sahranu brata svog kuma, jer je trenutno daleko van Srbije. Na dan sahrane oglasila se bolnim oproštajem od Dragana.

- Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i verujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mesta. Volim te beskrajno - napisala je pevačica na društvenim mrežama.

