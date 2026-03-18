Otkrio zdravstveno stanje Zorice Brunclik: Desingerica o pevačici i sukobu sa Bojanom Lazić

Poznati reper Dragomir Despić Desingerica se osvrnuo na nedavna dešavanja iz "Pinkovih zvezda" i bez dlake na jeziku prokomentarisao napetu situaciju sa Zoricom Brunclik i Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, ali i svađu sa voditeljkom Bojanom Lazić.

Dragomir Despić Desingerica je, prisećajući se snimanja na kojem je bio i Radiša Trajković Đani, istakao da je tada sve prošlo bez tenzije i loše energije.

"Vidite kako može da bude zanimljiva emisija, da se svi slažemo," rekao je reper i dodao da nije bilo svađa i konflikata jer su se svi međusobno "zezali". Ipak, situacija sa Zoricom Brunclik i Miroljubom Aranđelovićem Kemišem bila je potpuno drugačija.

"Ali kad neko dođe sa namerom da hoće konflikt, onda je problem," izjavio je reper otvoreno govoreći o Kemiši i Zorici. I pored toga, na kraju je kratko prokomentarisao zdravstveno stanje pevačice: "Dobro je Zorica, okej je Zorica".

Pored nesuglasica sa pevačima, posebnu pažnju javnosti izazvao je trenutak iz jedne od emisija kada se posvađao sa voditeljkom Bojanom Lazić. Komentarišući ovaj skandal, Desingerica je objasnio šta ga je tačno isprovociralo.

"Nisam ja ne blag bajo, blaži ili ne blaži bajo. Ja samo ne volim tako kada je neko nadom povećanog autoriteta. Na to sam baš slab," poručio je on.

Na pitanje da li se nakon incidenta izvinio voditeljki Bojani, u svom prepoznatljivom stilu kratko je odbrusio: "Zar ti ja ličim na takvog nekog?".



