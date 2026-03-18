AKTUELNO

Domaći

SRCE JOJ SE SLOMILO: Oglasila se Andreana Čekić nakon što joj je preminuo član porodice (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Andreana Cekić oglasila se na društvenim mrežama i saopštila tužne vesti koje su potresle njene fanove.

Naime, Andreana je bila prinuđena da otkaže zakazani nastup u klubu zbog porodične tragedije , danas joj je preminula baka, što ju je potpuno slomilo.

– Draga publiko ovim putem vas obaveštavam da se ove subote ipak nećemo družiti i da je novi termin 30.05. Razlog je taj što je moja baka preminula. Hvala vam na razumevanju. Puno vas volim – napisala je pevačica u emotivnoj poruci.

Foto: Instagram.com

Vest je izazvala lavinu reakcija na mrežama, a brojni fanovi uputili su joj izraze saučešća i podrške u ovom teškom trenutku.

Podsetimo, Andreana je poznata po bliskom odnosu sa porodicom, pa ne čudi što ju je ovaj gubitak duboko pogodio. Koncert je pomeren za kraj maja, a pevačica se zahvalila publici na razumevanju i strpljenju.

Pevačicu Andreanu Čekić, koja se trenutno nalazi na Zanzibaru, zatekla je vest o još jednoj tragediji u porodici. Nakon što joj je nedavno poginuo kum Dragan Lazić, brat Darka Lazić, pevačica je saznala i da joj je preminula baka.

Foto: TV Pink Printscreen/Instagram.com

Naime, Andreana Čekić je, kako saznaju domaći mediji, na Zanzibaru saznala da joj je umrla baba sa mamine strane. Ona je odlučila da definitivno prekine odmor i da se vrati sa egzotične destinacije.

Saharana je u subotu u Bosni i Hercegovini.

Autor: N.B.

#Andreana Čekić

#Smrt

#pevačia

#prodica

POVEZANE VESTI

Domaći

Andreana Čekić na plaži sa legendarnim svetskim fudbalerom: Vrlo su prisni, a tek da vidite šta mu piše... (FOTO)

Domaći

A OD KUME... Andreana Čekić se oglasila nakon što je Darko Lazić dobio ćerku Srnu, obratila se i Katarini (FOTO)

Domaći

Snežana Đurišić ne može da dođe sebi: Nakon što joj je sin brutalno prebijen otkazala nastup na koncert u Šabanovu čast

Domaći

Ne dolazi sebi! Oglasila se Goga Sekulić nakon što je sahranila majku (FOTO)

Region

Oglasila se Dodikova ćerka nakon vesti da joj je otac hitno prebačen u bolnicu: Na crveno slovo...

Domaći

Čule smo se, napisala sam joj... Andreana Čekić otkrila kako gleda na to što je Milica Todorović rodila dete oženjenom čoveku