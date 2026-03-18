Stiže prinova u dom našeg pevača: Oglasio se na mrežama i otkrio pol bebe, sreća isijava iz njega (FOTO)

Srećni par, Emir i Tamara Habibović, otkrili su da očekuju još jednog člana porodice, a pevač je podelio emotivne misli o blagoslovu roditeljstva!

Velika radost zavladala je u domu Emir Habibović, koji je zajedno sa svojom suprugom Tamarom konačno odlučio da sa javnošću podeli najlepše moguće vesti.

Iako su dugo uspevali da trudnoću drže daleko od očiju javnosti, emocije su sada prevagnule, pa su odlučili da sreću ne kriju.

Naime, srećni par je otkrio pol bebe, a Emir nije mogao da sakrije oduševljenje. Njegove reči dirnule su mnoge, budući da je istakao koliko mu porodica znači i koliko je zahvalan na svemu što ima.

„Tri sina, tri ćerke“, napisao je ponosni pevač, jasno stavljajući do znanja da njihova porodica postaje bogatija za još jednog člana, ali i da se ostvaruje njegova velika životna želja – velika i složna porodica.

Emir je potom dodao i emotivnu poruku: „Bože, hvala ti“, čime je još jednom pokazao koliko je svestan blagoslova koji mu je dat.

Autor: Nikola Žugić