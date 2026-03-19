NAŠA POZNATA PEVAČICA PALA U KREVET! Oglasila se i otkrila detalje zdravstvenog stanja: Ne budite kao ja... (FOTO)

Naša pevačica, vlasnica hita "Šefica podzemlja", Dunja Ilić obratila se javnosti putem društvene mreže Instagram, te je tako poručila da je svoje telo iscrpela do maksimuma, pa joj je pao imunitet!

Pevačica Dunja Ilić oglasila se na društvenim mrežama, pa poručila da je završila na infuziji. Dunja, koja je promenila svoje ime i prezime u Ajla Begović, sada je apelovala na sve da brinu o svom zdravlju.

- Drugu dan sa infuzijama, pošto sam ja navikla da sve instant rešavam, molim vas ne budite ja. Ne zamarajte se ni poslovno, ni privatno, do te mere, da padnete u krevet. Kad se ja koja sebe volim, ovako ponašam prema svom zdravlju. Mogu misliti šta rade ljudi koji sebe ne vole. Da ponovim, nije mi ništa. Pad imuniteta. Čisto da skrenem ljudima pažnju kako ne treba - poručila je pevačica.

Bila beskućnik

Podsetimo, Dunja je imala turbulentan život. Ona je imala milione, a potom je završila kao beskućnik, a odala se i porodima. Kasnije je promenila veru, a o svemu tome je javno govorila.

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 evra. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju - pričala je Dunja.

