PIŠE MI VEĆ PET GODINA UNAZAD! Lili iznela sočne detalje i otkrila koliko godina ima! (VIDEO)

Razotkivanje!

U najnovijem izdanju emisije 'Pitam za druga', ovog puta u studiju su se našli Lili, Bojana Barbi, Peca kao i njegov otac Zoran.

- Ljudi kad bi videli kakve poruke ja u telefonu imam.. Meni Janjuš već pet godina piše. Nikad ga nisam uzela u usta. Kačavenda je sada u ozbiljnim godinama, sad koristi priliku sa Janjućem. Janjuš piše svim ženama - iznela je Lili.

- Šta ti je Janjuš pisao - pitao ju je novinar.

- Pisao mi je da se viđamo, ja nisam u tom fazonu da se viđam sa zadrugarima, meni mnogi pišu - odgovorila je Lili.

- Što nisi bila sa Janjušem - upisao je voditelj.

- Ja sam sa Janjuša srela u Galeriji sa porodicom, jedna divna porodica. Janjuš je interesantan muškarac, ali ne znam koga on može da osvoji. On je kao pokretni klozet - rekla je Lili.

- Meni je Janjuš interesantan, mogu da ga sliušam i da se zezam. Meni deluje on prljavo, morao bi ozbiljan skener da prođe. Ja prvo pitam da li koriste zaštitu tokom se*sa.

- Kad bi videli moje poruke u telefonu i pročitali kako mi pišu ' Lili hvala ti što me nisi za sve ove godine izdala'. Neću ti dati telefon. Dečko mi je napisao samo 'hajde da se vidimo'. On voli starije žene. - dodala je Lili.

- Moja najveća ljubav, ja sam bila starija osam godina, krila sam to. ja 6. aprila punim 60 godina - priznala je Lili.

- Kačavendu su ofirali i mlađi muškarci, Janjuš nije terebao prvi da ofira Kačavendu, oboje su u rijaliti modu, više mi idu Janjuš i Kačavenda nego ona i Anđelo. Idu mi jedno uz drugo - rekao je Peca.

- Poverio se Toši da je popio vijagru i hvalio se sa tri sata se*sa - dodao je voditelj.

- Kačavenda meni više glumi neku finoću. Ne idu mi nikako zajedno. Janjuš mi je nekako zajebant a ona izigrava neku damu i ženu dvoje dece - dodala je Barbi.

- Ja lično mislim da Kačavenda bolje izgleda od mnogih devojaka od 20-30 godina. Ona je meni se*ksi žena - rekla je Barbi.

- Da li se Kačavenda izblamirala što je imala aferu sa Janjušem i što za ono što je izašlo za Anđela, jer je znala da su to rijaliti igrači i da će to kad tad da ispliva - pitao je novinar.

- Svaka ženska osoba koja je bila sa Janjušem se izblamirala. Nijednu nije gledao ozbiljno, gleda ih ili zbog neke koristi kao pokretni bankomat. Muška sponzoiruša - izjavio je Peca.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: T. Mladenović