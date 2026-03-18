Treba da ga bude sramota: Barbara Bobak oplela po Toniju Cetinskom, pa sasula najoštrije komentare: Kakve gluposti taj čovek priča

Na promociji pesme koleginice Tee Bilanović, naša pevačica Barbara Bobak prokomentarisala je skandal oko Tonija Cetinskog i njegovih kontroverznih izjava!

Na događaju Tee Bilanović, na kom se okupilo mnogo poznatih ličnosti, nije manjkalo ni oštrih komentara na aktuelna dešavanja na estradi. Među prisutnima bila je i Barbara Bobak, koja je bez zadrške prokomentarisala skandal koji već danima potresa javnost nakon otkazanog koncerta Toni Cetinski u Novom Sadu. Barbara nije krila razočaranje, te je jasno stavila do znanja šta misli o celoj situaciji.

- Sramota u 21. veku da čovek tako nešto izjavi i da ne održi koncert. Šokirana sam, kakve gluposti taj čovek priča, ne znam ko ga je nagovorio da to kaže - poručila je pevačica vidno iznervirana.

Zanimljivo je da su se na istom događaju pojavile i Sanja Vučić, kao i druge kolege sa scene. Ostaje da se vidi da li će se Toni Cetinski oglasiti povodom ovih prozivki, ali jedno je sigurno – estradni ratovi ponovo su u centru pažnje, a publika pomno prati svaki novi razvoj situacije.

Autor: Nikola Žugić