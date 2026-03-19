OD 50 SVEĆA, NISAM MU NIJEDNU UPALILA... Bolno priznanje Zlate Petrović o Saši Popoviću, priznala šta joj se nedavno desilo

Zlata ističe da i dalje ne može da shvati da Saše više nema!

Estradni mag Saša Popović bio je u emotivnoj vezi sa pevačicom Zlatom Petrović. Iako nisu krili da su bili zajedno, o detaljima svoje romanse nikada nisu preterano govorili.

Zlata ističe da i dalje ne može da shvati da Saše više nema, a sada je ispričala situaciju koja se dogodila nedavno, na zadušnice.

- Ja ne mogu da verujem da je on otišao. Otišla sam u crkvu kada su bile zadušnice i uzela 50 svećica. Uvek se setim prvo najuže porodice, svojih prijatelja i na kraju dođem kući, nešto pričam sa drugaricom i ona spomene Saleta i ja se udarim po čelu i kažem: "J**ote, ja ne upalih čoveku sveću" - rekla je Zlata Petrović i dodala:

- Od 50 sveća, ja ne upalim njemu jednu sveću. Mozak neće da prihvati... - istakla je vidno potresena pevačica.

Kako kaže, nakon toga je ponovo otišla u crkvu kada je bila godišnjica smrti njenom bratu i tada je upalila sveću za Popovića.

- I onda, pošto je bilo dve godine mom bratu, ja sam se setila da upalim sveću i Saletu. Uzmem uvek mnogo više sveća pa namenim pokojnicima... Eto, prosto, sve se ovo dešava, ali se dešava kao da je neki san - ispričala je Zlata Petrović.

Autor: Nikola Žugić