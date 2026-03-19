Milica Milša nakon operacije tumora vratila se na set: Glumica završila i snimanje serije, a evo kako sada izgleda

Uvek pozitivna i nasmejana takva je i sada bila nakon teških meseci oporavka posle operacije koji su iza nje!

Glumica Milica Milša oporavlja se od operacije koju je imala krajem prošle godine, a već se vratila na set i završila sa snimanjem serije "Nasledstvo".

Ona je fotografije sa poslednjeg snimajućeg dana objavila na društvenim mrežama, a osmeh a njenom licu obradovao je sve one koje su se poslednjih meseci zabrinuli za njeno zdravlje.

Naime, Milica je krajm godine otišla na operaciju nakon što je otkriveno da ima beningni tumor na koži. Promene je uočila tokom jednog od odlaska kod kozmetičarke. Nakon dijagnoze i suočavanja sa problemima morala je da vesti saopšti suprugu Žarku Jokanoviću i sinu Antoniju

Glumica je sada u fazi oporavka od intervencije, ali kaže da joj je najteže palo dok je čekala na operaciju:

- Snimala sam tada baš dosta i svi su znali da idem na operaciju, mnogo je bolesnih tada bilo, ali svi su se trudili da ne budu u kontaktu sa mnom, jer kako bih otišla na operaciju, da sam bolesna. Samo sam čekala taj 27-i decembar, onda posle sedite i razmišljate “Šta ako se vrati, ako iskoči ovde”, zna paranoja da proradi, jer čovek sedi u kući, ne izlazi nigde, teško je, sputani ste - govorila je Milica za Blic.

Autor: Nikola Žugić