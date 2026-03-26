SPREMA POSNI RUČAK PO RECEPTU SVOJE MAJKE! Milan Vasić dobio dete u 46. godini: Sada obilazi svetinje sa ženom, a evo šta jedu tokom Vaskršnjeg posta

Milan Vasić dobio je u 46. godini sina sa 18 godina mlađom suprugom Majom!
Maja ne voli da se eksponira u javnosti, ali glumac na mrežama neretko deli privatne trenutke i pokazuje kako provode vreme. Milan i Maja sa naslednikom često obilaze svetinje, a sada je Vasić pokazao kako kuva za porodicu tokom Velikog posta.
- Danas kuvam posni pasulj po maminom receptu - pohvalio se Milan.
Venčanje i krštenje sina na Kosovu i Metohiji
Podsetimo, Milan i Maja su napravili u tajnosti intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".
- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.
Autor: Nikola Žugić