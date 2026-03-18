MNOGO MI JE ŽAO DARKA LAZIĆA, POZNAVALA SAM MU BRATA... Barbara Bobak iskreno o teškoj tragediji

Barbara Bobak je otkrila da je potrešena tragedijom i priznala da je tokom veze sa Darkom bila u prilici da upozna Dragana!

Rođeni brat Darka Lazića izgubio je život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, a prošle nedelje ga je na večni počinak ispratilo preko 1.000 ljudi u njegovom rodnom Brestaču.

Sada se ovim povodom oglasila Barbara Bobak, koja je rekla da je potrešena tragedijom i priznala da je tokom veze sa Darkom bila u prilici da upozna Dragana.

- Meni je mnogo žao zbog smrti brata Darka Lazića, Dragana. Mnogo mi je žao njegove žene i male dečice. Poznavala sam Dragana. Ja sad u ovom trenutku ne bih pričala o tome - poručila je pevačica.

Podsetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Prilikom povorke, Darko je sve vreme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući reči koje kidaju dušu.

- Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam? - govorio je neutešni Lazić.

Autor: Nikola Žugić