BEŽI, GORDANA, POČINJE... Pevačica otišla na odmor u Rusiju, pa nakon informacija koje je dobila u hotelu, rešila da se HITNO vrati u Srbiju!

Izvor: Kurir, Pink.rs

Goga Sekulić, nakon što joj je nedavno preminula majka, odlučila je da se skloni od svakodnevice, pa je otišla na porodično putovanje u Rusiju. Ipak, nije sve bilo onako kako je planirala, pa se u Beograd vratila ranije nego što je bilo planirano.

Pevačica je stigla u hotel u Sankt Peterburgu, a nakon samo nekoliko dana boravka u hotelu, usledila je drama. U kompleksu u kojem je bila smeštena je nestalo interneta, a nakon što je kontaktirala s recepcijom kako bi dobila informaciju o tome šta se dešava, čula je reči zbog kojih je odmah odlučila da se vrati u Srbiju.

Njoj je objašnjeno da postoje šanse da će nestati i struje i da se sve to dešava zbog rata. Sekulićeva nije časila ni časa, već je odmah odlučila da kupi karte za prvi let iz Rusije za Srbiju i vrati se kući. Njoj su naravno karte koje je kupila za planirani datum povratka propale.

Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, Goga se vratila pet dana pre planiranog povratka, a ova odluka ju je skupo koštala.

Uključujući karte koje su ranije kupljene, ali i one koje je kupila kako bi se što pre vratila kući, iskeširala je 5.000 evra.

Kontaktirali smo s pevačicom, koja nam je detaljno objasnila šta se dešavalo u Rusiji.

- Da, bili smo u Rusiji i prvo smo počeli da gubimo mrežu na telefonu. Baš je bila napeta situacija. Nakon interneta najavili su i nestanak struje, a meni je to bilo sumnjivo. Rekla sam sebi: Gordana, beži, kreće rat! I tako smo odmah promenili vreme povratka, kupili nove karte i vratili se u Beograd - rekla je Goga za Kurir.

Nakon smrti majke se povukla

Podsetimo, Goga se u proteklom periodu povukla iz javnosti nakon što joj je preminula majka Nada Sekulić. Dve nedelje nije objavljivala ništa, osim emotivnih oproštaja i poseta pokojnoj majci, a onda je prvi put podelila trenutak iz privatnog života koji pokazuje da joj u teškim danima podršku pružaju najbliži.

Na fotografiji, nastaloj u popularnom beogradskom restoranu Bottega Galerija, Goga pozira nasmejana u društvu Cece Šarić, bivše supruge Duška Šarića. Dve prijateljice uživale su u prijatnoj atmosferi, a sudeći po objavi, rođendan je protekao u znaku podrške, bliskosti i dugogodišnjeg prijateljstva.

Kratka poruka „I dobru i u zlu“ mnogi su protumačili kao jasnu aluziju na sve kroz šta je pevačica prošla u poslednje vreme. U trenucima tuge, ali i ličnih prekretnica, uz nju su, kako pokazuje ova fotografija, ostali oni koji su joj najbliži.

Čini se da je Goga rođendan dočekala mirnije nego ikada – bez velike pompe, ali sa ljudima koji joj znače. A upravo to je, sudeći po njenoj objavi, ovog puta bilo najvažnije.

