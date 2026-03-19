'Nosim te sa sobom dok sam živ' Posvetio tetovažu pokojnom bratu Darka Lazića: ŽIVIŠ U MENI...

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, tragično je izgubio život u 33. godini u saobraćajnoj nesreći. Dragan je 11. marta vozio motor sa bratom i prijateljima, kada je doživeo saobraćajnu nesreću. Automobil mu je preprečio put, a Dragan je svom silinom udario u njega i potom preminuo u kolima Hitne pomoći.

Lazićev prijatelj Dejan Nikolić, koji je ljubitelj motora, ali i kik-boksa, koji je Dragan takođe trenirao, danas se oglasio tužnom porukom. Posvetio je pokojnom Draganu tetovažu na ramenu, na kojoj vidimo crna krila i njegove inicijale, kao i oreol iznad i datum rođenja i smrti.

"Tek me možda sad stiglo sve. Posle neprespavanih noći i dalje ne mogu da budem svestan da te nema. Tek me možda sad stigla težina onog kobnog dana. Shvatio sam samo jedno - neki ljudi nikad ne odu iz tvog života, samo nastave da žive u tebi. Ne mogu da biram koliko će neko ostati u mom životu, ali sam izabrao da te nosim sa sobom dok sam živ. Brat zauvek", napisao je Draganov prijatelj.

Darko Lazić i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je muzika u pitanju.

Darko je već razgovarao sa muzičarem i producentom Borkom Radivojevićem i sa njim dogovorio sastanak u studiju.

Plan je bio da ove nedelje zajedno sa bratom dođe kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko kavera, ali i potencijalnog dueta koji su želeli da realizuju.

Borko Radivojević je potvrdio da su planovi zaista postojali, ali da ih je tragedija zauvek prekinula.

- To jeste tačno i mnogo mi je žao što je život uradio drugačije. Šta da vam kažem... Darko me je pozvao pre nekih mesec, mesec i po dana sa jakom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lep projekat. Želeo je da urade zajednički kaver i da odaberu nekoliko pesama koje bi snimili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove saradnje - ispričao je Borko Radivojević.

Autor: N.B.