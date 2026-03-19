AKTUELNO

Domaći

Moj smisao je u njenom osmehu: Kasper otkrio kako provodi dane bez Mine u Americi (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Mina Kostić uživa u ljubavi sa svojim partnerom Manetom Ćuruvijom, poznatijeg kao Kasper. I ako su mnogi predviđali da će se pevačica razočarati brzo u svog partnera iz Amerike, njihova ljubav je sve demantovala.

Iako su već neko vreme razdvojeni, svakodnevno su u kontaktu preko društvenih mreža, a neretko objavljuju i emotivne javne poruke jedan drugom.

Kasper je objavio trenutak razgovora sa Minom kao i njenu fotografiju na kojoj se vidi da zajedno putem mreža piju kafu i uživaju u razgovoru.

Jedan detalj je sve oduševio. Mina je u ruci držala šolju "Kasper" i nije skidala osmeh sa lica, a Mane je rešio i javno da se pohvali i pokaže da je njihova ljubav sve jača.

- Moj smisao svega je u njenom osmehu - napisao je Ćuruvija i dodao:

- Svaki dan mi je ovakav sa mojom Minom. Svaki, bez izuzetka.

"Iću ću na vantelesnu oplodnju"

Mina je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

"Htela sam da se zamonašim"

Mina je nedavno objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

Autor: N.B.

#Karijera

#Kasper

#Mina Kostić

#Pesma

#pevačica

