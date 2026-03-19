IMA NOVU DEVOJKU?! Gastoz uslikao zgodnu plavušu u njegovom stanu: Ona mu u roze šortsu kuva kafu (FOTO)

Pobednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz, otkako je raskinuo sa Anđelom Đuričić viđen je u javnosti sa devojkama, a jednu od njih je sada pokazao na društvenim mrežama.

Naime, Gastoz je na svom Instagram profilu objavio sliku misteriozne plavuše dok je kuvala kafu u njegovom stanu.

On ju je uslikao dok nije gledala, na sebi je imala roze šorts i majicu za spavanje, a Gastoz je kratko napisao: "Bez šećera".

Pevačica Tina Amore poslednjih dana našla se u žiži javnosti nakon što se na promociji albuma Nadice Ademov pojavila u društvu Gastoza i odmah je bila predstavljena kao njegova nova devojka.

- Nisam mogla da naslutim da ćemo toliku pažnju izazvati. Poznajemo se već deset godina i ovo nije prvi put da se pojavimo zajedno na nekom javnom događaju. Ne vidim razlog za pojedine naslova i poruke koje dobijam od te večeri. Nikada se nisam pravdala sa kim sam u vezi, to je moj izbor, ali ovu osudu od fanatika nisam očekivala. Svakako ne vidim ništa loše u tome što smo se pojavili zajedno, on je slobodan, ja sam slobodna, nemam potrebu dalje da komentariše, nikoga nisam ugrozila niti preotela zauzetog. Gastoza cenim, poštujem i volim kao osobu, kvalitetan je dečko. Više se na tu temu odnosa sa njim neću oglašavati - rekla je ona tada.

