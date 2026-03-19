Saša Popović bio ljut na Prijovićku: Poznati harmonikaš otkrio sve, evo kako se suprostavio estradnom magu

U jednoj sezoni u kojoj se takmičila Aleksandra Prijović, Miša Mijatović bio je član žirija zajedno sa Stevom Simeunovićem i Draganom Stojkovićem Bosancem.

Tada je, kaže, prilikom odlučivanja o prolasku u sledeći krug, pokojni Saša Popović tražio je tada da Prijovićka bude izbačena iz takmičenja. Pitali smo Mišu Mijatovića da nam objasni o čemu se radi:

– U toj prvoj postavi žirija bili smo Bosanac, Steva i ja. Steva Simeunović je kompozitor i vrhunski čovek i muzičar. Bosanac je takođe jedan od najboljih, po mom mišljenju, producenata i harmonikaša, da ne pričam i aranžera i kompozitora. Pokojni Saša Popović izabrao je nas trojicu da budemo u žiriju. Mi smo tada odlučivali o svemu. Davale su se ocene, kao na Evroviziji. Niko nije mogao da poveruje da će ona tako brzo postati tolika zvezda. To se događa jednom u sto godina. To se nije desilo ni Breni, ni Čoliću, ni mnogim drugim velikim zvezdama da tako naglo eksplodiraju. Odličan je pevač, tu nema spora. Samo kažem da se to dogodilo na način koji se veoma retko dešava, možda čak nikad. Odmah sam čuo da ima trilere, da je talentovana, čak i pretalentovana. Pevala je vrhunski. Tada je ona bila moja favoritkinja. Najbolja. Mi smo nju hvalili i davali joj sve dvanaestice, ona je bila jedina. I Saša se složio sa nama, ne mogu da grešim dušu.

- U četvrtom krugu dolazi Aleksandra. Ona je živela u Belom Manastiru. Tako je i sama pričala, to nije nikakva sramota. Nije bila baš imućna, morala je da peva i radi. I majka je bila uz nju. Ja to pričam kao nešto pozitivno. Ona je prethodnu noć pevala do tri ili četiri ujutru i došla je direktno na snimanje. Uvek postoji proba, a tada se sve emitovalo uživo. Na probi je bila malo promukla jer je pevala celu noć. Ali, pošto smo znali kako inače peva, moralo je to da se uzme u obzir.

Posle probe dolazi kod mene Saša Popović i kaže: „Mišo, pošto si ti ovde glavni, ovu Prijovićku ne možeš da pustiš u sledeći krug.“ Kada sam ga pitao zašto, rekao je da ona peva bolje od svih, ali da se malo naljutio. Pitao ju je šta se desilo, a ona je rekla da je pevala celu noć.

On joj je onda rekao da, ako je već dobila ovakvu šansu, trebalo je da je iskoristi i da ništa ne može da joj bude preče. Rekao joj je da ne može da joj bude preče da ide da peva po kafanama jer ovakva šansa se pruža jednom u životu i može da joj odredi karijeru i život. U tome je, donekle, bio i u pravu.

Ali ona je tada bila dete. Pustio sam tada Sašu malo da se smiri.

Kada se sve završilo, on je i dalje bio pri tome da je izbacimo. Ja sam rekao: „Molim te, nemoj. Devojka peva vrhunski, pomoći ćemo joj.“

I tako se sve završilo. Taj put joj nismo dali sve dvanaestice, ali smo učinili da ne ispadne. Osećala se promuklost u glasu. Otpevala je ona, ali nije bilo ni približno kao ranije. Ipak, prošla je taj krug i to je zapamtila. Sada se ponekad sretnemo.

Zahvalna je za to i meni i Stevi, tu nema dileme. Kasnije je sa jednom Stevinom pesmom napravila veliki uspeh. To je bila odskočna daska – „Od Istoka do Zapada“.

Ta pesma je snimljena kod Kobca u studiju. Bio sam tu, Steva me je pozvao da čujem. Kada je pesma krenula, napravila je prekretnicu.

Posle su sve pesme bile dobre, ali mislim da bez te pesme ne bi bilo isto. Kasnije je sve eksplodiralo. Sledeće stvari koje je radila postale su veliki hitovi. To je zaista bio trenutak koji niko nije očekivao, čak ni ona sama.

U „Beogradskoj areni“ ona je bila prezadovoljna da ima jedan koncert i da ga napuni, kao i većina pevača. Da bude jedna puna Arena – ispričao je Miša Mijatović.

Autor: N.B.