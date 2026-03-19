Niko me nije obavestio da smo RAZVEDENI! Šok ispovest Raletove bivše žene: Coka progovorila o Aninim pretnjama

Prva žena kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Coka Ratković, se ponovno oglasila nakon što je pevačica Ana Nikolić objavila papir kao navodni dokaz o tome da su Slavica i Rale i crkveno razvedeni.

Bivša žena Gorana Ratkovića Raleta kaže da o tome "nije obaveštena", te da nije ni bila prisutna.

- Ja jednostavno nemam reči, Rale niti je mene, a ni našu decu obavestio da smo crkveno razvedeni. U onom pismu koje je Nikolićka javno objavila stoji, kako su obe strane saglasne da se crkveno razvedu, a ja nisam ni bila tu. Možda je Anu vodio sa sobom, pa se ona predstavila kao ja i crkva ih razvela. A, ono što je najbitnije i najtragičnije u svemu tome, navedeno je moje pogrešno prezime. Ja se devojački prezivam Vidojković - na papiru stoji Vidojević, tako da ja zaista ne znam ko je ta Slavica Vidojević?! - pita se Slavica.

- Ako je po tom papiru i sa pogrešnim mojim prezimenom, onda mi još nismo crkveno razvedeni. Da se razumemo, ja sam zaista srećna što se i to desilo, pa tako od srca Ani Nikolić poklanjam ili prepuštam prezime Ratković. Nadam se da će sa njim zaista biti srećna, ako do venčanja uopšte i dođe. Jako sam razočarana i u crkvu jer su dali razvod bez da smo oboje bili tu i da me uopšte nisu obavestili da smo razvedeni - rekla je Slavica Coka Ratković.

Progovorila o pretnjama Ane Nikolić

Na konstataciju da Rale uskoro ide na operaciju srca, Coka je odgovorila:

- Znate šta, i ja sam u oktobru prošle godine imala veoma tešku operaciju srca. A Rale me samo jednom nazvao i to nekako pun straha, valjda da ga ona ne otkrije da sa mnom razgovara. Njih dvoje su bili na Maldivima i Dubaiju. Ana Nikolić je sa tih destinacija slala jako ružne poruke mojoj mami, a jedna je bila sledećeg sadržaja: "Dosta je bilo, ako želiš da ti kćerka živi." Meni ni danas nije jasno šta je htela da poruči tom porukom, a onda su usledile i druge poruke. Moja mama joj je odgovorila, da je ona stara žena i da je ne bombarduje porukama - tvrdi Slavica.

Na pitanje kako je Rale reagovao na njen prvi intervju, Coka je odgovorila.

- Kako sam čula rekao je da sam bila jako blaga, "trebala sam žešće da udarim". Ali, ja to ne želim. Iskreno želim mu svako dobro u životu, a ja sam konačno slobodna žena - zaključila je Coka za Naj portal.

POVEZANE VESTI

Domaći

VELIKA ISPOVEST RALETOVE PRVE ŽENE! Prvi put otkrila sve o odnosu sa kompozitorom i NJEGOVIM AFERAMA: Sa Indirom Radić je bio 10 godina, NISMO SE RAZV

Domaći

PEVALJKO, NASTAVAK TEK SLEDI! Raletova prva žena se javno obratila Ani Nikolić

Domaći

Ana Nikolić objavila dokaz da je Rale razveden: Sada je sve jasno (FOTO)

Domaći

NAJTEŽE LEKCIJE SU ONE KOJE SU DUŠI NAJPOTREBNIJE! Evo šta piše u poslednjoj objavi Ane Nikolić, Raleta je prijavila za nasilje, a poručila: Ne možete

Domaći

Ana Nikolić skinuta s leta! Otkriveno zašto nije otišla s Raletom za Beograd, evo svih šok detalja iz Dubaija!

Domaći

Ana Nikolić nakon drame sa Raletom pobegla iz Beograda: Oglasila se njena drugarica i sve otkrila, ovo su svi detalji!