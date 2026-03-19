Niko me nije obavestio da smo RAZVEDENI! Šok ispovest Raletove bivše žene: Coka progovorila o Aninim pretnjama

Prva žena kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Coka Ratković, se ponovno oglasila nakon što je pevačica Ana Nikolić objavila papir kao navodni dokaz o tome da su Slavica i Rale i crkveno razvedeni.

Bivša žena Gorana Ratkovića Raleta kaže da o tome "nije obaveštena", te da nije ni bila prisutna.

- Ja jednostavno nemam reči, Rale niti je mene, a ni našu decu obavestio da smo crkveno razvedeni. U onom pismu koje je Nikolićka javno objavila stoji, kako su obe strane saglasne da se crkveno razvedu, a ja nisam ni bila tu. Možda je Anu vodio sa sobom, pa se ona predstavila kao ja i crkva ih razvela. A, ono što je najbitnije i najtragičnije u svemu tome, navedeno je moje pogrešno prezime. Ja se devojački prezivam Vidojković - na papiru stoji Vidojević, tako da ja zaista ne znam ko je ta Slavica Vidojević?! - pita se Slavica.

- Ako je po tom papiru i sa pogrešnim mojim prezimenom, onda mi još nismo crkveno razvedeni. Da se razumemo, ja sam zaista srećna što se i to desilo, pa tako od srca Ani Nikolić poklanjam ili prepuštam prezime Ratković. Nadam se da će sa njim zaista biti srećna, ako do venčanja uopšte i dođe. Jako sam razočarana i u crkvu jer su dali razvod bez da smo oboje bili tu i da me uopšte nisu obavestili da smo razvedeni - rekla je Slavica Coka Ratković.

Progovorila o pretnjama Ane Nikolić

Na konstataciju da Rale uskoro ide na operaciju srca, Coka je odgovorila:

- Znate šta, i ja sam u oktobru prošle godine imala veoma tešku operaciju srca. A Rale me samo jednom nazvao i to nekako pun straha, valjda da ga ona ne otkrije da sa mnom razgovara. Njih dvoje su bili na Maldivima i Dubaiju. Ana Nikolić je sa tih destinacija slala jako ružne poruke mojoj mami, a jedna je bila sledećeg sadržaja: "Dosta je bilo, ako želiš da ti kćerka živi." Meni ni danas nije jasno šta je htela da poruči tom porukom, a onda su usledile i druge poruke. Moja mama joj je odgovorila, da je ona stara žena i da je ne bombarduje porukama - tvrdi Slavica.

Na pitanje kako je Rale reagovao na njen prvi intervju, Coka je odgovorila.

- Kako sam čula rekao je da sam bila jako blaga, "trebala sam žešće da udarim". Ali, ja to ne želim. Iskreno želim mu svako dobro u životu, a ja sam konačno slobodna žena - zaključila je Coka za Naj portal.

