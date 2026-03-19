ANĐEOSKI IZGLED, ALI OVAJ DETALJ SVE ODAO: Trudna Dea Đurđević u haljini iz snova, a pogled ide pravo na PRSTEN (FOTO)

Voditeljka Dea Đurđević prvi put se pojavila u javnosti nakon što je objavila srećne vesti o trudnoći i venčanju sa Lazarom Petrovićem.

Na snimanju emisije ''Magazin In'' Dea Đurđević plenila je pažnju svojim sjajem i elegantnim stajlingom. Prsten je bio u prvom planu, kao i duga bela haljina. Dea je nosila dugu belu čipkanu haljinu koja je isticala njen trudnički stomak.

Uz diskretnu šminku i zalizanu punđu, njen stajling je upotpunila ciklama salonkama. Fotografije iz studija podelila je na društvenim mrežama, gde su je kolege i prijatelji obasuli čestitkama.

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa porodicom i prijateljima - izjavila je Dea.

