Udala se Šijanova bivša! Lepa Olja ponosno pokazala dijamant i trudnički stomačić, kumovala joj Maša Terzić

Bivša devojka Mirka Šijana, Olja Radoičić, rekla je sudbonosno "DA" svom sadašnjem izabraniku.

Mediji su pisali o romantičnoj veridbi i i dijamantu koji je zasijao na njenoj ruci, a pravo iznenađenje usledilo je danas, kada je objavila fotografije sa venčanja.

Sve se dogodilo u intimnoj atomsferi, bez velike pompe, a tu je bila i njena bliska prijateljica Maša Terzić. Sudeći po fotografijama, upravo joj je Maša i kumovala.

Lepa Olja Radoičić je za ovu priliku odabrala belu haljinu sa karnerićima, a ispod nje se nazire trudnički stomačić. Na licu je imala diskretnu šminku, a kosu je uvila u talase. Inače, uz fotografiju sa venčanja dodala je i datum 15.3.2026. što ukazuje na to da se zavetovala na večnu ljubav pre 4 dana, a sve se dogodilo u Srbiji.

Dečko je verio u Italiji

Kako smo pisali, prosidba se dogodila u Veneciji, na gondoli, a ponosna lepotica odmah je podigla svoju ruku, na kojoj je sijao dijamant.

Mirko Šijan se skrasio pored Bojane Rodić

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, imao je nekoliko javnih ljubavnih veza, a onda se skrasio pored Bojane Rodić, sestru Bogdane Ražnatović. Mirko je upoznao Bojanu preko njenog zeta Veljka Ražnatovića i sestre Bogdane.

Njihova veza brzo je prerasla u brak, a par sada ima dvoje dece. Iako je Mirko ranije bio poznat kao beogradski šmeker, čini se da je pronašao stabilnost u porodičnom životu sa Bojanom.

- Bojana i Mirko su obožavani od strane ljudi na pijaci. Bojana je prelepa, ljubazna i rođena za ovaj posao. Njihov posao ide odlično, rade punom parom, a prodaja im nikada nije bila bolja. Zarađuju mnogo novca, a Mirko joj mnogo pomaže. Oni su zaista tandem snova za svakoga - ispričao je ranije izvor za "Pink".

Autor: Nikola Žugić