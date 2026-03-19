Prijavila sam ga, ima zabranu prilaska: Kristina otkrila nove detalje razvoda od Kristijana, evo gde je ona sada

Kristina Spalević u ranim jutarnjim časovima napustila je zgradu u kojoj trenutno živi, a zajedno sa njom bili su i njen brat, ali i sinovi, Kosta i Kiril koje je dobila iz braka sa Kristijanom Golubovićem.

Nakon drame sa rijaliti učesnikom zbog koje je reagovala i policija, Kristini oko dece dosta pomažu njeni roditelji, te je njen otac i ovoga jutra došao po decu koju je odvezao, dok se ona uputila ka autobuskoj stanici.

Ono što je šokiralo mnoge prolaznike, Kristina je strpljivo čekala tramvaj, a kasnije i ušla u isti, a kako smo saznali uputila se ka zgradi “Pinka“ gde je danas snimala svoju emisiju.

Bivšu rijaliti učesnicu odmah zatim sačekali smo ispred zgrade televizije gde je i zaposlena, a ona je sa osmehom po prvi put za “Blic“ progovorila o svim temama o kojoj bruji javnost.

- Znala sam da će me neko vidite, jer moram da idem prevozom na posao i generalno me ne prepoznaju ljudi, ali razmišljam sad će neko da me vidi i da se smeje, ali sve je to za ljude. Prošli put ste me isto čekali, tako da me vi prepoznajete, a u prevozu već ne znam gledala sam u pod. Ne stidim se samo se ne snalazim, ali moram da naučim i kad sam ušla u tramvaj razmišljam da me ne uhvati kontrola u prevozu - našalila se Kristina u razgovoru za "Blic", a onda se osvrnula na celu situaciju koja joj se trenutno dešava sa bivšim partnerom Kristijanom.

- Dobro sam i nasmejana sam nakon svega, jer su mi deca živa i zdrava. Nisam želela da se oglašavam i iskreno ne znam ni šta da kažem. Ovo je drugi i poslednji put da se rastajemo. Trenutno se bavim decom i poslom, a i sin mi je bio bolestan tako da mi je značilo da "napunim baterije" na njegova leđa i okružena sam prijateljima i porodicom. Moram da kažem još jednom, nisam ga prijavila za fizičko nasilje, već za psihičko i uvrede koje postoje i to je on sam rekao. Razmišljam koliko mi je "Blic poligraf" izmalerisao jer je naslov da hoću da se razvedem i to se desilo, a trenutno kontakt imamo samo preko trećih lica odnosno preko njegove sestre i prijateljice.

Kristina je otkrila da je Kristijan dobio zabranu prilaska.

-Jeste, mesec dana i kontaktirala sam jednu advokaticu, ali meni je interes dece na prvom mestu. Kristijan je dobar otac, ali ne u zajednici, a to i on kaže za mene. Bolje uvek dobar razvod, nego loš brak. Kad nema nervoze uvek može da dođe i da uzme decu, ali dok je nervozan i ima negativne energije sve je drugačije, a ona postoji u našem odnosu. Verujem da je ovo nešto najbolje što sam uradila i da će vremenom on ostaviti ego po strani, kao što ću uraditi i ja. Nadam se da ćemo moći da komuniciramo, ali za svaki slučaj sam uzela advokaticu kako bih izbegla suđenja odnosno kako bi se sporazumno sve dogovorili i da izbegnemo nečiji inat. Nadam se da će sve biti kako treba zbog dece. Iskreno mi je mnogo lakše što je došlo do ovoga kako se ne bi pomirili kao prošli put, iako sam odlučila da od pomirenja nema ništa, ali je ovo sve bolje zbog mog psihičkog stanja. Ono nije dobro sve se odražava na fizički izgled i to se vidi, imam probleme sa štitnom žlezdom i dobila sam seboroični dermatitis i to su sve znakovi koje telo šalje da mu nije dobro. Ovo je sve razlog, a ja treba da budem zdrava za svoju decu - iskrena je bila ona.

"Od stresa dobijam pečate po telu"

Voditeljka se osvrnula i na izjavu Kristijana Golubovića za "Blic" u kojoj je između ostalog istakao kako je on njoj potreba i zbog materijalne sigurnosti.

- Nije me ništa šokiralo, ali nisam želela da odgovorim i samo od toga dobijam pečate po telu. Istina je jedna jedina, sa jedne strane kada pogledate moju decu, a sa druge strane i kada pogledate moju garderobu i nakit ništa tu specijalno nećete videti. Nisam sa Kristijanom bila iz materijalnih razloga, niti sam ostvarila bilo kakvu materijalnu korist, ni stan, ni auto, već sam sa njim bila isključivo iz ljubavi, ali kada ljubav počne da boli onda to više nije to što treba da bude - istakla je Kristina, a onda se osvrnula i na novac.

- Ostala sam bez dinara u najtežim trenucima, jer kada je legla ta moja famozna plata od hiljadu evra odmah sam poplaćala račune, između ostalog i njegove i tu kasnije je bio kraj i nema ko šta da se ljuti. Naravno da će da me izrevoltira činjenica kada neko kaže da mi je bilo šta ostavio, a istina je sasvim drugačija.

Autor: Nikola Žugić