Nermin Handžić dobio priliku kakvu niko od mladih pevača nije imao: Pogledajte nastup sa turskim muzičarima o kome se priča danima (VIDEO)

Mladi pevač Nermin Handžić pre nekoliko dana prisustvovao je svečanom iftaru u Beogradu, koji je organizovala jedna turska banka, a na ovom prestižnom događaju društvo su mu pravili i njegova mentorka Viki Miljković, kao i producent i muzičar Dragan Tašković Taške.

U prijatnoj i svečanoj atmosferi, Handžić je imao priliku da pokaže svoj talenat i pred internacionalnom publikom.

Zajedno sa muzičarima iz Turske izveo je numeru “Sejdefu majka buđaše” kojom je oduševio sve prisutne, a njegov nastup ispraćen je gromoglasnim aplauzom.

- Veliko hvala dragim prijateljima na pozivu da prisustvujem iftaru u Beogradu. Zaista sam uživao u toploj atmosferi i prelepom druženju. Posebnu zahvalnost dugujem kolegama iz Turske na gostoprimstvu i sjajnoj energiji. Svima želim da praznične dane provedu u miru, zdravlju i sreći - napisao ne Nermin uz video.

Ovaj trenutak predstavlja veliki iskorak u njegovoj karijeri, s obzirom na to da, kako mnogi komentarišu, nijedan mladi pevač sa prostora Balkana do sada nije imao priliku da nastupa na ovakvom događaju i na tako značajnom mestu kao što je to pošlo za rukom Nerminu.

Njegov uspeh i reakcije publike još jednom potvrđuju da je pred njim blistava muzička budućnost i da se već sada izdvaja kao jedno od najperspektivnijih imena nove generacije.

Autor: Nikola Žugić

