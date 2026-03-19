Uplašila sam se... Oglasila se trudna Edita Aradinović, pevačica MOLI za pomoć zbog ugroženog zdravlja (FOTO)

Naša pevačica Edita Aradinović oduševila je i obradovala sve kada je potvrdila da je u drugom stanju, ali je raskinula sa dečkom s kojim je napravila dete, te tako sada uživa u trudničkim danima.

No, međutim, ovo uživanje u trudničkim danima prekinulo je njeno oglašavanje na društvenoj mreži Instagram, u kom je otkrila da joj je ugroženo zdravlje, tačnije, da se razbolela i tom prilikom je zamolila pratioce za pomoć.

- Ne znam kako ali uspela sam za jedan opasno da se razbolim. Prvi put sam bolesna u trudnoći, malo sam se uplašila. Prati me opasan i konstantan kašalj, pa bih vas pitala Imate li preporuku za dobrog pulmologa? Pluća su mi uvek prva na udaru, jer sam bivši asmatičar

"Oboje smo znali kuda vodi naš odnos"

Podsetimo, Edita je nedavno govorila o odnosu sa bivšim dečkom, Nenadom Stevanovićem, koji je takođe, otac deteta.

- Bila je potrebna hrabrost, s obzirom na to da smo oboje znali kuda vodi naš odnos, a želeli smo dete. A s druge strane, mirna sam jer znam da je on dobar čovek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da se čujemo, i da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost. Što se mog emotivnog života tiče, tu ću staviti pauzu dok ne budem tačno znala šta želim i takvu osobu privukla u svoj život, samo ću sada paziti duplo više jer imam i zbog koga - rekla je Edita za "story", te je otkrila da li su priželjkivali sina ili pak, devojčicu:

Priželjkivala sam dečaka, ali sada je potpuno svejedno, samo da mi je živa i zdrava.

Autor: Nikola Žugić