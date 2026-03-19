Sram ga bilo... Višnja raspalila po Toniju Cetinskom, pa se osvrnula na sukob Džejle i Aleksandre: Mnogima je zvučalo kako ne treba

Pevačica Višnja Petrović večeras će biti specijalan gost na koncertu Magla benda.

Ona je pred sam početak govorila o svaži koleginica Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović, a onda se dotakla i Tonija Cetinskog.

- Sa obe sam jako dobra i ja sam ih lično obe razumela šta je koja htela da kaže. Došlo je do nesporazuma. Sa Aleksandrom se slažem da kada živiš u Beogradu, jako je teško da nešto sakriješ, a mislim da je Džejla mislila na momenat kačenja slika javno sa svojim partnerom. Aleksandra je temperamentna, pa je to mnogima zvučalo kako ne treba. Ona je rekla svoje mišljenje i može da deluje onako kako nije. Džejla je imala strpljenja i želela je da objasni šta misli - rekla je pevačica, pa iznela svoj stav:

- Stava sam da ne kačim slike sa partnerom, iako bih mnogo to volela. I ja volim da pokažem da sam voljena i da ja volim, ali kada su mreže u pitanju to može da ode u smeru u kojem ja ne želim da to ide. Dokle god je nešto samo tvoje, mislim da to ima lepu suštinu. Naučila sam da se nosim sa time da me ne razumeju svi. Mnogo puta znam da budem sarkastična i ironična, postoje ljudi koji kapiraju moj način humora, a neki ne. Nemam potrebu da uvredim bilo koga. Postoji veliko poštovanje između mene i mojih kolega, nisam zamerljiva - rekla je pevačica, pa prokomentarisala pevača Tonija Cetinskog, koji je nedavno otkazao koncert u Spensu u Novom Sadu pod sramnim navodima kako je to mesto nekada bilo logor:

Sram ga bilo, zato što njega ovde publika jako voli, poštuje i ceni.

Autor: Nikola Žugić