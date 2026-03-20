Nina Đogani prvi put o dečku koji je bio na robiji: On se sledio, mislio da će me napasti

Nina Đogani, mlađa ćerka Gagija i Anabele, progovorila je o dečku koji je nekoliko meseci bio u zatvoru, gde ga je i posećivala.

Đoganijeva ćerka sada je prvi put progovorila o izabraniku kojem krije identitet, pa je otkrila i čemu ju je naučio.

- Da, ta osoba je moj momak. On mi je stvarno najveća podrška. Kad dođem kući, sednem na kauč i ispričam mu sve što me je iznerviralo. On me savetuje jer ima neverovatnu sposobnost da proceni ljude. Pravi je mali "manipulator" u tom smislu. Ne, ne (smeh). On me uči kako da ja postavim stvari i "izmanipulišem" situaciju u svoju korist. Ja sam previše "soft", nežna sam - govori Đoganijeva.

Otkrila je i da je teško podnela njegov odlazak u zatvor, a on se pak, teško nosi s njenom popularnošću i da je čak nekoliko puta mislio da će je napasti.

- Iskreno, ni meni nije bilo lako da "progutam" njegov odlazak u zatvor, niti je njemu lako zbog moje slave. On bi najviše voleo da sam ja potpuno anonimna. Par puta se uplašio kad bi mi ljudi prišli. Jednom je izašao do prodavnice, a ja sam ostala u autu i jela palačinku. Prišlo mi je pet devojčica da se slikamo, a on se sledio jer je mislio da će me neko napasti. Teško mu je jer nikad ne znaš kako će neko reagovati. Njemu baš teško dolazi to eksponiranje. Baš je rigorozan. On kaže: "Znam da sam u vezi sa poznatom devojkom, ali ne želim da se moja privatnost narušava". Meni bude žao jer nekad napravimo prelepu sliku, a ja moram da mu stavim srce preko cele glave na Instagramu jer on tako traži. Kaže mi: "Stavi mi preko cele glave, da mi se ništa ne vidi". Svakako prezgodan je i prelep. Savršen je. Dok je bio u pritvoru, baš se nabildovao. Imali smo posete tri puta mesečno i svaki put kad bih ga videla, bio je sve veći. Ima takvu genetiku i metabolizam da može da jede bilo šta i da ima trbušnjake - rekla je Nina Đogani za Alo.

