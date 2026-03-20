SEKUNDE DO TRAGEDIJE! Marko Bulat ostao bez daha i nije mogao da diše, umalo ostao invalid!

Pevač opisao najstrašnije sekunde svog života!

Marko Bulat jednom je ispričao potresno iskustvo iz detinjstva koje ga je zauvek promenilo i oblikovalo njegov pogled na život, ali i roditeljstvo. Naime, pevač je kao desetogodišnji dečak zamalo izgubio život zbog naizgled bezazlene dečje igre.

Pod pritiskom vršnjaka, želeći da dokaže hrabrost, Bulat je skočio sa ograde visoke oko metar i po pravo u gomilu snega. Ono što je delovalo kao obična dečja avantura pretvorilo se u dramatičan trenutak koji je mogao da ima ozbiljne posledice.

- Svi su se smejali, a ja sam mislio da ću umreti. Da sam polomio pršljen, danas bih bio u kolicima - prisetio se pevač.

Prilikom pada, zadobio je povredu vrata i u jednom trenutku potpuno izgubio dah. Sekunde koje su usledile bile su, kako kaže, najstrašnije u njegovom životu.

- Nekoliko sekundi nisam mogao ni da udahnem ni da izdahnem. Imao sam osećaj da je to kraj. Tada sam stvarno mislio da ću umreti – ispričao je on.

Na svu sreću, uspeo je ponovo da udahne, a taj trenutak opisuje kao jedan od najlepših u životu. Danas, kao otac dvoje dece, Bulat na ovu situaciju gleda iz potpuno drugačijeg ugla. Njegovo iskustvo oblikovalo je jasan stav o tome kako treba pristupiti vaspitanju i zaštiti dece.

- Pokušao bih da im objasnim sve na edukativan i pedagoški način. Deci često nije dovoljno samo reći, potrebno je da vide i razumeju posledice - rekao je pevač.

Dodaje da bi koristio i vizuelne primere kako bi deci približio opasnosti, jer, kako ističe, reči često nemaju dovoljno snažan efekat.

