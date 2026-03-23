Ovo je ćerka Silvane Armenulić! Izgleda kao njen klon, kao preslikana, pašće vam vilica kad vidite koliko liče (FOTO)

Mnogi komentarišu da je Gordana nasledila lepotu od majke i da i te kako liči na nju!

Silvana Armenulić sa suprugom Radmilom dobila je ćerku Gordanu. Gordana je bila izuzetno vezana za majku, a imala je samo 12 godina kada je ostala bez nje.

- Stvarno me je vodila svuda sa sobom kad god je mogla. Nikada nije dozovoljavala da je neko šminka, da joj neko namešta frizuru. Uvek je volela sve sama da odradi. Bila sam pored nje dok je sve to radila i uživala sam - ispričala je Gordana u "Explozivu" jednom prilikom, a potom dodala:

- Volela sam zajedno sa njom da kuvam, da pravim pečurke. Njen otac, moj deda je bio poslastičar, tako da je ona sjajno pravila kolače. Učila sam od nje – iskrena je ćerka legendarne pevačice koja je po profesiji profesor matematike.

Gordana je profesorka matematike u jednoj beogradskoj gimnaziji i ima dvojicu sinova. Mnogi komentarišu da je Gordana nasledila lepotu od majke i da i te kako liči na nju.

Kobna nesreća se dogodila 10. oktobra

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula Silvana dogodila se 10.oktobra 1976. gdoine na auto-putu kod mesta Kolari. Zajedno sa njom poginula je i njena sestra Mirjana (Mirsada) Barjaktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je i vozio kola

- Kada smo došli na autoput bilo je haos. Vozača su našli ispod volana. Lerkari su konstatovali da je Jašarević bio u šećernoj komi, nije ni znao da je šećeraš – ispričao je jednom prilikom Boki Milošević, dugogodišnji prijatelj pevačice.

Nakon što je javnost saznala da je u teškoj saobraćajnoj nesreći poginula dama javne scene kako su je nazivali, počele su da kruže spekulacije vezane za smt zbog jednog intervjua koji je dala dve godine pre tragedije.

- Možda sam baš u kafana u kojima sam nekada pevala, stekla taj strah od budćnosti jer kada muzika ugasne, kada prestanu da zveče čaše i raspevani gosti odu svojoj sreći, svojim kućama, a ja ostanem sama, pitajući se da li za mene postoji sutra – izjavila je Silvana Armenulić tada za „Večernje Novosti“, a naslov teksta bio je „Strepim od budućnosti“.

Autor: Nikola Žugić