Imovinska karta Mileta Kitića i Marte Savić: Evo kakve LUKS NEKRETNINE poseduje poznati par!

Jedan od najpoznatijih estradnih parova Mile Kitić i Marta Savić zahvaljujući svojim uspešnim karijerama stvorili su mnogo nekretnina na svoje ime, a evo šta je javnosti do sada poznato da je upisano na njihovoj imovinskoj karti.

Dupleks u Domenikani

U Dominikanskoj Republici poseduju nekretninu od 200 kvadrata. Pričalo se da su za ovu jedinicu izdvojili vrtoglavih 300.000 evra, a čitava porodica vrelo često tamo boravi, dok je Marta ipak ta koja najviše uživa u ovoj prelepoj destinaciji.

Dupleks se nalazi na samo 50 metara od obale mora, a kako se pisalo Marta i Mile su za ovu nekretninu digli kredit.

Mile je svojevremeno govorio o njihovom kutku za odmor, te istakao da je za sređivanje unutrašnjosti bila zadužena pevačica. Kako je tada otkrio Marta je kuću sređivala četiri meseca i uživala tamo, a zgrada u kojoj se nazali nekretnina je na samo 50 metara od mora.

Marta Savić je luksuzni stan opremila u minimalističkom stilu, bez suvišnih detalja, a u prvom planu je bela boja, kako u sobama, tako i na ogromnoj terasi. Prizemlje i sprat povezani su jednostavnim drvenim stepenicama bez ograde, na podu je beli mermer, a bele boje je i nameštaj. Na terasi se, osim udobnog ležaja i stola za ručavanje, nalazi i đakuzi, a posebnom ugođaju doprinosi nestvarno lep pogled na palme i more.

Luks kuća u Beogradu

Folker godima poseduje luksuznu kuću u Beogradu od 500.000 evra. Naime, spoljašnost kuće je bele boje, vila je opasana visokim zidinama sa crnom ogromnom kapijom, a roletne na prozorima spuštene, kako se sa ulice ne bi videla unutrašnjost kuće.

Kuća je ušuškana između zgrada, a nemoguće je ne primetiti je budući da "bode" oči svakome ko prođe pored nje.

Vila takođe poseduje i bazen koji se nalazi u centru, bilijar salu, ogroman garderober, a spekuliše se i da je par izdvojio preko pola miliona evra za opremanje ovog zdanja.

Vila na Avali

Folker Mile Kitić sazidao je luksuznu kuću na Avali od 1.600 kvadrata koja navodno košta oko 300.000 evra. U dvorištu je veliki bazen, a prekoputa kuće je polje kukuruza, sve izgleda sređeno i skupo.

