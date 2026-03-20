Pošla sam po loptu i grana mi je prošla kroz glavu: Marija Mikić otkrila ŠOK DETALJE, godinama nosi komad drveta kod čela

Marija Mikić iznenadila je svoju publiku kada je ispričala nepoznate detalje iz detinjstva.

Pevačica je otkrila da godinama u glavi nosi parče drveta, te je objasnila kako se to uopšte dogodilo.

"Grana mi je prošla krou glavu"

- Kad sam bila mala pošla sam po loptu ispod drveta i grana mi je prošla kroz glavu. Mama me odvela u Urgentni centar, rekli su ništa sve okej i ušili me. Međutim, kad sam bila na moru, samo mi je u jednom trenutku izašao komad drveta, ali deo je ostao još ga osećam - rekla je Marija u Amidži šou i dodala:

- Gledam na Instagramu neke čudne stvari, i mnogo sam počela da se bojim zbog tog komada drveta - rekla je Marija.

"Od stresa sam dobila dve ciste"

Marija je nakon razvoda i problema sa glasnim žicama preživela stresan period koji je izazvao dodatne komplikacije.

"Usledio je turbulentan period u mom životu i najteži na svim poljima. Od stresa sam dobila i dve nove ciste. Imala sam i drugu operaciju... Mnoge kolege su prošle kroz ovo, ali ne pričaju. Mnogi to pretrpe, operišu se, sklone se, posle se vrate i kao nikom ništa. Ja sam morala svojoj publici da objasnim, bila sam dužna da im kažem o čemu se radi", rekla je Marija za TV Adria i dodala:

"Ja sam nestala, bio je potreban period oporavka bar šest meseci da bude normalno. Nekih osamdeset posto sam sada sve sredila, ostalo je samo vežba, trud i rad. Kao mišići, mora da se trenira. Moje glasne žice sada ni ne znaju šta mogu, kao da sam tek počela da pevam."

Autor: N.B.