Ova pevačica je ćerka Zorice Brunclik: Peva po kafanama, a evo u kakvom je odnosu sa majkom

Poznata pevačica Zorica Brunclik ima četvoro dece – Mariju, Miljanu, Zlatu i Đorđa – koje je dobila sa različitim partnerima. Najstariju ćerku Mariju je rodila sa 18 godina u vanbračnoj zajednici sa fudbalerom Ahmetom Pašalićem, a malo ko zna da se i ona bavi muzikom.

Najstarija ćerka Zorice Brunclik, Marija, već godinama živi u Obrenovcu, gde je udata i gde živi vrlo skromno i o njenom životu se ne zna puno.

Marija se bavi pevanje, a svojevremeno je pričala za domaće medije.

- Aktivno se bavim pevanjem i usavršavam se kroz rad, ne kažem da se kasnije neću proslaviti. Moja želja je da se afirmišem kroz neki festival. Nije problem da mi majka i očuh pomognu, ali oni čekaju da im kažem da to urade - rekla je Marija jednom prilikom za medije.

Marija ovako govorila o odnosu sa majkom

- Ja ne bih rekla da me mama ne spominje. Evo ja sam se sada vratila sa zajedničkog ručka, pošto su danas bile zadušnice, a nas jako povezuje pokojna baka Zlata. Svi smo se lepo videli i imamo svi super odnos. Ne znam koliko me mama spominje ili ne spominje, ja živim dosta u nekom svom svetu i ne pratim puno šta se piše po medijima, ali nas dve smo u sjajnom odnosu - rekla je ona za medije, a zatim se osvrnula na tvrdnje da ju je Zorica zanemarila:

- Ja živim ovde u Krnjači i viđamo se često. Nikada me nije ostavila na cedilu ili da mi nije ispunila to što sam ja želela, tražila. Hranila me je, negovala, školovala i ja ne znam šta je ona trebala više za mene da uradi. Ja razumem da je intrigantno to sa mojim pevanjem, jer svi očekuju neko poređenje, a poređenje je prirodno ljudima, ali ne mora da znači da je uvek adekvatno i da može suštinu života da objasni. Svi očekuju kloniranje neko.

- Moje pevanje je krenulo u 37. godini. Verovatno je i to stvorilo zaplet kod ljudi i odmah su počeli sa etiketama odbačene ćerke Zorice Brunclik... - rekla je ona.

- I meni je to sve teret, nije vam ni da se pravdate, ništa. Pustite me da živim svoj život, koji je meni lep. Sa druge strane - kada je počelo da se piše o meni i mami, ja ne znam da li sam se osećala jadnije ili gluplje. To mi je stvarno teret, jer sam prikazana kao najjadnija osoba, a ja puna života, puna raznih dimenzija života. Mama je zvezda, ona je ekscentrična, atraktivna - što su sve epiteti za šou-biznis, pa zašto moram i ja da budem sve to? - rekla je ona za "Informer".

Autor: N.B.