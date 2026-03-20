Maja Volk se skinula i skočila u bazen: U vodi 12 stepeni, a komentari pljušte (VIDEO)

Spisateljica Maja Volk (67) živi 50 kilometara od centra Beograda, u selu Babe. Tamo je napravila svoju oazu mira, a u dvorištu ima i ogroman bazen.

Iako letnja sezona nije počela, Maja Volk se skinula u kupaći i prvi put plivala ove godine. Ona je snimak podelila na Instagramu, a komentari su se nizali i svi joj kažu bravo.

- Ko kaže da je zima. Temperatura kao leto na Antarktiku. Grčko more u januaru ili Neretva zimi. Čitavih 12 stepeni u vodi - napisala je ona.

O borbi sa rakom

Podsetimo, Maja Volk uspela je da pobedi rak, a nakon što je saznala za dijagnozu, lekari su joj rekli da mora hitno na operaciju, jer bi u suprotnom za mesec dana mogla da umre. Samo par dana kasnije je podvrgnuta operaciji, na kojoj su joj odstranjen grkljan i pljuvačne žlezde.

Potom je usledila hemoterapija koja je skoro potpuno uništila njen imunitet. Jednom prilikom je priznala da je morala ponovo da uči da govori, guta i pije. Zbog stresa i naglog gubitka težine joj je opala kosa, a od hemoterapije su stradali zubi i jetra.

- Ljudima je teško da osveste sopstvenu odgovornost za ono što im se dešava, a odgovorni su za svoje bolesti podjednako kao i za svoje zdravlje. Danas su bombardovani informacijama koje ne stižu da obrade i onda prestaju da razmišljaju. Kada bi samo malo više promišljali, shvatili bi da je u nama samima sva moć isceljenja. Kada bi i doktori zastali, otvorili se za drevna znanja, mudrosti, moć prirode i naše psihe, bolnice više ne bi bile bolnice, već ozdravljenice - rekla je Maja, pa je nastavila:

- Bolest mi je uzela snagu glasa, ali me je naučila zdravlju i otvorila mi nove životne puteve. Naučila me je da budem zahvalna na svakom danu, na svakom iskustvu, ma koliko bolno ono bilo jer to je jedini način da se razvijamo, rastemo i menjamo.

Kada sam ostala bez glasa nisam se predala, učila sam sve ispočetka - da gutam, pijem vodu, jedem, dišem… I desio se jedan drugi glas, osetljiviji, slabiji, ali emotivniji i kreativniji - prisetila se Maja.



