Ostaćete u šoku kada čujete ko je kuma Line Bumbar: Pevačica progovorila o devedestima i kolegama

Lina Božović Marković, nekadašnja zvezda dens scene devedesetih, prvi put je otvoreno govorila o svojoj karijeri, privatnom životu i razlozima povlačenja sa scene, a otkrila je svojevremeno kako je došlo do kumstva koje je ostvarila.

Ona je otkrila kako su izgledali odnosi među kolegama, zašto su devedesete bile posebne i kako je porodična tragedija promenila njen život.

Lina je opisala estradu kao zajednicu u kojoj su kolege bile solidarne i podržavale jedni druge bez obzira na finansijske ili profesionalne razlike.

- Bilo je onih koji su konobarisali da bi snimili pesme, a bilo je i onih koji su imali sve na tacni, kao ja. Ali nikada nismo pravili razlike - rekla je Lina.

Posebno je istakla prijateljstvo sa Dr. Igijem, Tanjom i Anabelom, koje je preraslo u kumstvo i trajna prijateljstva.

- Ništa se nije promenilo među nama. Družili smo se, voleli i podržavali jedni druge, i to se nastavilo i danas.

Naša povezanost bila je spontana, a ne rezultat dogovora. Bilo je tu svega - muvanja, druženja, pa čak i odnosa kao brat i sestra - izjavila je Lina, dodajući da današnjim generacijama nedostaje razumevanje i solidarnost.

Lina je otkrila da je porodična tragedija bila ključni razlog njenog povlačenja sa scene. Iako nije ulazila u detalje, jasno je da je ovaj događaj ostavio dubok trag na njen život i karijeru.



Autor: N.B.