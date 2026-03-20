Nisam zapitkivala, ali Zorica je... Voditeljka Pinkovih zvezda o stanju pevačice, otkrila da li se čula sa njom, pa pomenula Kemiša (VIDEO)

U jeku jedne od najgledanjih sezone "Pinkove zvezde", razgovarali smo sa voditeljkom najpopularnijeg muzičkog takmičenja u zemlji i regionu, Anđela Ašanin, koja iz prve ruke svedoči o energiji, dinamici i emocijama koje ovaj šou nosi. U velikom intervjuu otvoreno govori o fenomenu uspeha emisije koja godinama drži pažnju publike, ali i o svemu onome što se dešava iza kamera.

Tokom intervjua, Anđela je govorila i o Zorici Brunclik koja je zbog bolesti sprečena da dolazi na snimanje Pinkovih zvezda, te je menja njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

– Da li si li se čula sa Zoricom, kako je ona?

Nisam se čula direktno sa njom, ona nema telefon ni društvene mreže, pa sam pisala Kemišu o svemu što se dešava. Nisam zapitkivala, već sam samo poslala poruku, jer mi je Zorica izuzetno draga. To je žena koja mene hvali od samog početka i baš mi je stalo da ona bude dobro, pre svega kao čovek, a ne samo kao Zorica Brunclik. Ona je apsolutna legenda.

Naravno, tu je i Kemiš, koji će biti sa nama dok se Zorica ne vrati. Veliki pozdrav i za Radu Manojlović i Džanija, kojima takođe želim brz oporavak. To su ljudi koji su uneli posebnu energiju – bilo je kao neki „Muppet Show“, ali u najboljem smislu te reči. Ipak, iako je Kemiš tu, Zorica je Zorica. Ovo takmičenje, sa Despićem, njenim odnosima, svađama i pomirenjima sa Viki, Jelenom, Bosancem – sve to čini ovaj šou. Pored, naravno, fantastičnih takmičara koji su sve bolji i bolji, pa sada imamo problem ko će ispasti. Bez tog žirija baš takvog kakav jeste, ne bih volela ni da zamišljam drugačiju koncepciju – svi su tu gde treba da budu.

– Moram da te pitam, pomenula si Kemiša koji trenutno menja Zoricu. Šta misliš, kako bi Zorica reagovala na nastup onog momka koji je došao u roze odelu i sa roze kosom, da je bila tu?

Joj, stvarno sve zavisi od njenog raspoloženja. Ali iskreno mislim da bi Zorica bila oduševljena. S druge strane, kad bi Despić stao na njegovu stranu, verovatno bi krenuli komentari i ona njena poznata faca – samo bi se namrštila. Ali verujem da bi uživala gledajući koliko su se on i Despić potrudili da to izgleda tako.

Ja, zapravo, imam jednu teoriju – mislim da Zorica gotivi Despića, a i da Despić gotivi Zoricu. Znate kako, kada sa nekim provodiš toliko vremena, bez obzira na početne utiske, počneš da ga zavoliš. Viđala sam mnogo puta da se Zorica nasmeje na njegove komentare, da je nešto dotakne.

Iskreno, mislim da svi jedva čekaju da se ona vrati. Ubeđena sam da hoće. Uz dužno poštovanje svega što je prošla – jer ja zaista ne znam detalje i nisam želela da zapitkujem, iz poštovanja prema njenoj privatnosti i oporavku – imam osećaj da će se vratiti. Zorica je jaka žena, prava legenda, zmaj.A tu je i Kemiš. Njih dvoje su meni celina. Ljubav je najlepša i najveća sila na svetu i verujem da će uz njegovu podršku i podršku porodice ona uspeti da se oporavi. Osećam da ona to želi i da ovom takmičenju pripada.

– A kako se Kemiš sada nosi sa žirijem?

Moram reći – odlično. Na poslednjem snimanju je ušao u svoju ulogu profesionalno, ali vidi se koliko mu je teško. Ponekad zatvori oči i samo sluša, baš se skoncentriše. Kao što bi rekao Desinger, „tipkanje“ – svi su malo spustili loptu i čekaju neko sledeće snimanje da se ponovo izgrle. Mislim da smo u suštini dobro.

S obzirom na to da se tamo stalno dešavaju neke „revolucije“, ljudi se bore za svoje kandidate i to je sve normalno. Svi imaju fantastične takmičare. Toliko su dobri, svako na svoj način – neki se istaknu pevanjem, neki šouom. Kao što Ognjen kaže – više ni ne znamo šta tražimo, da li pevanje ili zvezdu. U stvari, tražimo „Pinkovu zvezdu“.

Na kraju dana, mislim da će se svi opet posvađati pa pomiriti. To je jedan krug koji se stalno ponavlja. Ali bez obzira na sve što se vidi na internetu, verujem da su to odnosi u kojima ljudi na kraju mogu zajedno da sednu i da nastave dalje, šta god da se desi.

Autor: N.Brajović