TUGA DO NEBA: Umro naš pevač, oglasila se pevačica koja je trebala da radi sa njim

Istočna Srbija ostala je bez "svog slavuja", pevača Predraga Petrovića Prpe.
Kako pevačica Jasmina Ristić navodi na svom Fejsbuk profilu, njen kolega Predrag Petrović zvani Prpa je preminuo, a ona se zajedničkom slikom sa jednog nastupa javno oprostila od njega.
- Zašto? A trebali smo za koji dan ponovo da radimo zajedno. Počivaj u miru! - poručila je ona uz fotografiju sa nastupa na kojoj su oboje nasmejani, a u komentarima su se nizale izjave saučešća.
Predrag Petrović Prpe rođen je u Negotinu, gradu bogate muzičke tradicije.
Prpa je od ranih dana pokazivao interesovanje za pesmu i nastupe, što je kasnije pretočio u ozbiljan muzički angažman.
Svoje prve korake u muzici Predrag Petrović Prpa napravio je kroz lokalne nastupe i proslave, gde je brzo stekao simpatije publike zahvaljujući specifičnoj interpretaciji i neposrednoj komunikaciji sa gostima.
Tokom godina profilisao se kao izvođač koji podjednako dobro izvodi narodnu muziku, kafanske hitove i starogradske pesme.
Iako nije bio deo mejnstrim estrade, Prpa je izgradio stabilnu karijeru na regionalnom nivou. Posebno je bio aktivan u Negotinu i okolini, Timočkoj krajini i istočnoj Srbiji.
Najčešće je učestvovao u lokalnim kulturnim i muzičkim događajima, uključujući javne manifestacije i proslave, gde je prepoznat kao pouzdan i iskusan izvođač.
