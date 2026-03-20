TUGA DO NEBA: Umro naš pevač, oglasila se pevačica koja je trebala da radi sa njim

Izvor: telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Istočna Srbija ostala je bez "svog slavuja", pevača Predraga Petrovića Prpe.

Kako pevačica Jasmina Ristić navodi na svom Fejsbuk profilu, njen kolega Predrag Petrović zvani Prpa je preminuo, a ona se zajedničkom slikom sa jednog nastupa javno oprostila od njega.

- Zašto? A trebali smo za koji dan ponovo da radimo zajedno. Počivaj u miru! - poručila je ona uz fotografiju sa nastupa na kojoj su oboje nasmejani, a u komentarima su se nizale izjave saučešća.

Predrag Petrović Prpe rođen je u Negotinu, gradu bogate muzičke tradicije.

Prpa je od ranih dana pokazivao interesovanje za pesmu i nastupe, što je kasnije pretočio u ozbiljan muzički angažman.

Foto: Facebook.com

Svoje prve korake u muzici Predrag Petrović Prpa napravio je kroz lokalne nastupe i proslave, gde je brzo stekao simpatije publike zahvaljujući specifičnoj interpretaciji i neposrednoj komunikaciji sa gostima.

Tokom godina profilisao se kao izvođač koji podjednako dobro izvodi narodnu muziku, kafanske hitove i starogradske pesme.

Iako nije bio deo mejnstrim estrade, Prpa je izgradio stabilnu karijeru na regionalnom nivou. Posebno je bio aktivan u Negotinu i okolini, Timočkoj krajini i istočnoj Srbiji.

Najčešće je učestvovao u lokalnim kulturnim i muzičkim događajima, uključujući javne manifestacije i proslave, gde je prepoznat kao pouzdan i iskusan izvođač.

Autor: N.B.

