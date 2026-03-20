Sve uradila za sina: Marija Šerifović snimila dečije pesme, a na promociji se pojavile OVE DVE PEVAČICE (FOTO)

Pevačica Marija Šerifović snimala je novi album i to sa dečijim pesmicama, a kao i za sve što radi u poslednje vreme, pokretač je njen sin Mario.

Marija je stigla dobro raspoložena i sa širokim osmehom na licu, a ubrzo se pojavila Aleksandra Prijović, ali i njena dobra prijateljica Jovana Pajić, kao i brojne druge kolege.

Marija je za medije otkila kako je došla na ideju da napravi ovakav album, kao i da se sin ne odvaja kod kuće od nje, čak ni kad je u toaletu.

- Odmor sam odložila zbog svega, ali brzo ću da se spakujem i idem. Mama je inače, od sina naučila brzinu adaptacije za situaciju. Nije lako imati dečaka koji je hiperaktivan, ali što bi Verica rekla, on je samo radoznao.

Mario ima problem da se odvoji od mene, i kada sam u toaletu on sedi sa mnom. Retko se odvajamo, ali to ništa nije novo i mislim da je tako sa svim mama i njihovom decom. Verici je teško jer je navikla da se probudi da popije kaficu i cigaricu, a kod njega to nema, odmah ide bubanj u devet ujutru - rekla je Marija.

Prija je došla skockana od glave do pete u sakou i štiklama.Marija se odmah sa njom pozdravila i upitala je "Jel ste dobro?", na šta joj je Aleksandra odgovorila:

-Dobro je. Nisam spavala, morala sam da ustanem zbog vas dve ranije.

Pevačica je govorila i o tome kako se rodila ova ideja.

- Mario je malopre prvi put pogledao prvi video. Navikao je nekako na ozbiljniju muziku, nije više beba, ali ono što mogu da kažem jeste da je pesma za Maria tu, kao i uspavanka najbolja. Sigurna sam da su to pesme uz koje će mnoge mame uspavljivati svoju dečicu.

Moj brat Danijel je bio taj koji je rekao ajde da uradimo sve ovo, a kako ja postajem jedna sve ranjivija i ranjivija osoba, to je zaista imalo sve sviše smisla. Nije bilo izazovno, slušate svoje srce, pevate i to je to - rekla je Marija.



Autor: N.B.