Otišao u vojsku pa molio da ga puste kući posle četiri dana: Naš pevač progovorio o prošlosti, ovo će pamtiti doveka

Slobodan Batjarević Cobe, poznati pevač koji se proslavio učešćem u jednom muzičkom takmičenju, otkrio je kako je njegovo služenje vojnog roka trajalo svega četiri dana.

Pevač je iskreno govorio zbog čega je imao takvo iskustvo, a na mrežama su se povele razne polemike na ovu temu.

- Meni je bio problem da dugo budem u jednom prostoru, a najveći i glavni problem su bile svirke i nastupi. Molio sam ih da me puste i bili su fer. Pustili su me na dve godine da odradim turneje i nastupe. Posle su ukinuli vojsku i, eto, ostalo je na tome da sam bio samo četiri dana. Pa, široko! Ja sam nemirko, ne drži mene mesto - rekao je pevač i istakao da su ga stalno terali da peva- rekao je Cobe jednom prilikom, pa je nastavio da priča o unucima:

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, ja se radujem kao nikad do sad.

Hoće proširenje porodice

Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim biće ih, ma samo nek’ se širi porodica. Dok sam bio mlađi, tj. kad sam imao 20 godina, svi su govorili da se unuci vole više od dece, eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka.

Autor: N.B.