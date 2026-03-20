UDALA SE ELEKTRA ELIT, POZNATO I KO JE MLADOŽENJA: Transrodna pevačica blistala u raskošnoj venčanici

Na intimnoj ceremoniji u Sarajevu, transrodna pevačica Elektra Elit danas se udala za svog partnera. Ovom posebnom trenutku za nju dodatnu simboliku dalo je to što je venčanje održano na Bajram.

Upravo takav početak poželela je i Elektra, koja nije krila emocije tokom ceremonije. Kako prenose domaći mediji, pevačica je svog partnera upoznala tokom snimanja spota, a njihova veza se vremenom učvrstila uprkos brojnim izazovima.

On joj je bio najveća podrška u teškim trenucima, uključujući i period kada je boravila u zatvoru.

Na venčanju je Elektra zablistala u raskošnoj venčanici, koja je naglasila njen glamurozni stil. Kao i uvek, u prvom planu bile su njene bujne silikonske grudi.

Iako je ceremonija bila organizovana u užem krugu, pravo slavlje tek predstoji. Elektra planira veliku proslavu na kojoj će okupiti brojne prijatelje i saradnike, kako bi zajedno obeležili početak njenog novog životnog poglavlja.

