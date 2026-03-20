ADVOKAT DANIELA KAJMAKOSKOG SE OGLASIO! Isplivali novi detalji: Pretpostavljamo da bi moglo da se radi o ljudima koji su imali određenu vezu sa njim ranije...

Prošlo je više od mesec dana od otmice pevača Daniela Kajmakoskog, koji je kidnapovan nakon nastupa u Beogradu.

Ovim povodom za domaće medije oglasio se njegov advokat Branislav Stanišić.

- Ono što trenutno imamo jesu pretpostavke da bi možda moglo da se radi o nekim ljudima koji su imali određenu vezu sa njim u nekoj prošlosti. Radi se o pretpostavkama a ne o saznanjima zanovanim na određenim činjenicama, pretpostavke baziramo a razgovorima koje smo vodili i onome što smo iz tih razgovora mogli da zaključimo - rekao je Stanišić.

- S obzirom na to da je prošlo skoro mesec dana od događaja odnosno kada je nad Danielom pokušano krivično delo za koje je zakonom predviđena kazna od 10 do 12 godina, i sa obzirom na to da do danas nemamo lica koja su privedena iako se govorilo da su to uradili amateri i neke neznalice, postavlja se pitanje zašto naša policija nije uspela do sada da liši slobode ljude koji su amateri i nisu profesionalci - dodaje Stanišić.

"Počeli smo da gajimo pretpostavke da nije onako kao što se nama činilo u prvom trenutku"

- Počeli smo da gajimo određene pretpostavke da je moguće da to nije bilo onako kao što se nama činilo u prvom trenutku. Činilo se da je jednostavno na mah i da je tim ljudima jednostavno palo na pamet, "ajde nešto da uradimo pa da kidnapujemo Daniela Kajmakoskog". On je izuzetno hrabar i odličan momak kao i vrstan umetnik - objašnjava on.

Stanišić je objasnio svoju pretpostavku da iza ovog događaja stoji određena pozadina.

- Sa tim se povezala neka naša priča koja se odnosi na neke potencijalne ljude i jednostavno zbog toga smo mi došli do svih tih pretpostavki. Mi njih ne bismo detaljno iznosili dok organi ne urade svoj posao. Mi se nadamo da će u što skorije vreme stići obaveštenje Danielu ali i meni kao njegovom punomoćniku da su zaista lica koja su sprovela ovo gnusno krivično delo nad njim konačno lišena slobode - dodaje.

Smatra da ih može biti više i kaže da su ovaj događaj analizirali sa različitih aspekata.

Autor: M.K.