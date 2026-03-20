EVO KAKO POZNATI SLAVE BAJRAM: Lepa Brena oduševila objavom, Halid Muslimović sve raznežio, Šemsa dirnula pravo u srce!

Estrada je danas u znaku praznične topline, mira i zajedništva.

Brojne javne ličnosti uputile su čestitke povodom Bajrama, deleći sa pratiocima poruke vere, nade i lepih želja, uz fotografije i simbolične objave koje su privukle veliku pažnju.

Nermin oduševio objavom

Mlada pevačka nada, Nermin Handžić, oglasio se kratko, ali iskreno, objavom sa tri crvena srca, čime je, bez mnogo reči, poslao poruku ljubavi i poštovanja prema prazniku.

Halid ispao pravi gospodin

Bajramsku čestitku uputio je i jedan od najcenjenijih pevača narodne muzike, Halid Muslimović, koji je poručio da svim vernicima islamske veroispovesti želi srećan Bajram, uz želju da praznične dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj slozi.

Šemsa želi mir i harmoniju

Snažnu i toplu poruku podelila je i legenda narodne muzike Šemsa Suljaković, koja je naglasila važnost mira, harmonije i blagoslova.

Lepa Brena oduševila

Na kraju, elegantnom i svečanom čestitkom oglasila se i regionalna zvezda Lepa Brena, koja je kratkom porukom „Bajram Šerif Mubarek Olsun“ još jednom pokazala poštovanje prema prazniku i publici koja je prati decenijama.

Emina originalna

Pored njih, bajramsku čestitku uputila je i Emina Jahović, koja se tradicionalno oglašava povodom važnih verskih praznika, naglašavajući značaj porodice, vere i unutrašnjeg mira. Estrada je i ovog Bajrama pokazala da, bez obzira na razlike i estradnu konkurenciju, praznici ostaju trenutak kada se šalju univerzalne poruke ljubavi, poštovanja i zajedništva.

Autor: M.K.