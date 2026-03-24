PALO POMIRENJE: Miša Grof porogovorio o odnosu sa Nikolinom Pišek, otkrio detalje odnosa sa snajkom

Nikolina Pišek i Miša Grof, otac njenog pokojnog supruga Vidoja Ristovića, konačno su se pomirili, ekskluzivno saznaje Kurir. Pomirenje voditeljke i kolekcionara umetnina iznenadilo je sve i označilo kraj dugotrajnog i medijski ispraćenog porodičnog sukoba.

Nakon perioda napetosti i međusobnih optužbi koje su punile naslovnice, dve strane su uspele da prevaziđu nesuglasice i pronađu zajednički jezik, pre svega zbog porodice i uspomene na preminulog Vidoja.

Jednodnevna poseta

Prema rečima Miše Grofa, do pomirenja nije došlo planirano, već spontano i iskreno. Povod za novi početak bio je susret u Zagrebu, gde su otvoreno razgovarali o svim problemima koji su ih godinama razdvajali.

- Najpre smo se videli u Zagrebu. Tamo smo popričali i rešili porodične probleme. Nije bilo lako, ali je bilo neophodno. Shvatili smo da nema smisla da nastavljamo sukob - rekao je Grof za Kurir, ističući da je razgovor protekao u mirnoj atmosferi i uz obostranu želju za pomirenjem.Nakon tog susreta, odnosi su dodatno učvršćeni kada je Nikolina, zajedno sa ćerkom, doputovala u Beograd. Tamo su proveli vreme kao porodica, daleko od očiju javnosti, pokušavajući da nadoknade izgubljene trenutke i obnove poverenje.

Posebno emotivan trenutak bio je njihov zajednički odlazak na grob Vidoja, koji je iznenada preminuo. Kako Grof navodi, upravo je taj čin simbolično označio kraj sukoba i početak novog poglavlja u njihovim odnosima.- Moram da vam kažem da smo nas dvoje zajedno bili na groblju. Odneli smo lepo cveće. Bogu hvala, pomirili smo se i sada je sve u najboljem redu. Sve što je bilo sada je iza nas - rekao je on.

Radnici pogrebnog preduzeća potvrdili su za Kurir da Nikolina redovno šalje sveže cveće na Vidojev grob, što je Grofa, kako kaže, posebno dirnulo. Taj gest vidi kao znak poštovanja i trajne povezanosti s pokojnim suprugom.

- Nije me iznenadilo kad sam video tekst o cveću. To je nešto što govori više od reči - dodao je Miša za Kurir.

Nikolina se u Beogradu zadržala kratko, svega jedan dan, nakon čega se vratila u Hrvatsku. Ali je, prema Grofovim rečima, taj susret bio dovoljan da se stvari pokrenu u pravom smeru. Iako detalji njihovog razgovora ostaju privatni, jasno je da su obe strane odlučile da stave tačku na prošlost i okrenu se budućnosti, pre svega zbog dobrobiti deteta i očuvanja porodičnog dostojanstva.

Pozitivan signal

Ovo pomirenje dolazi nakon perioda u kojem su odnosi između Nikoline Pišek i porodice Ristović bili ozbiljno narušeni, uz brojne javne izjave i nesuglasice koje su dodatno produbile jaz. Upravo zato, ova vest predstavlja iznenađenje, ali i pozitivan signal da čak i najteži porodični odnosi mogu da se poprave.

Novi momenti

U više navrata tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da dobijemo komentar i od Nikoline. Ali Pišekova se nije javljala na naše pozive, niti je odgovorila na poruku koju smo joj poslali.

Traje već četiri godine Sukob završio na sudu Tokom prethodnih godina, od 2022, kad je Vidoje iznenada preminuo, Miša Grof i Nikolina bili su u sukobu koji je medijski praćen. Uglavnom je Miša iznosio teške optužbe na račun Pišekove, a ona mu je sporadično odgovarala. Protiv njega je podnela nekoliko tužbi, čiji sudski epilog nije poznat javnosti, ali zna se da ostavinska rasprava posle Vidojeve smrti nikad nije privedena kraju. Ono oko čega su se sporili udovica i otac pokojnog Ristovića jeste njegova imovina. Nikolina je tražila deo koji joj pripada, a Miša je tvrdio da Vidoje nije imao imovine, već da se sve vodi na njegovo ime.

Autor: N.B.