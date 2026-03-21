Imam veliki prag tolerancije, ali... Dejan Kostić prvi put o prekidu saradnje s Prijovićkom

Velika se prašina u javnosti digla svojevremeno, kada se saznalo da je došlo do prekida saradnje između folk zvezde Aleksandre Prijović i proslavljenog kompozitpora i pevača Dejana Kostića, sa kojim je čak i snimila duet "Ludnica".

Ranije su mediji pisali da ga je Prija otpratila na mrežama, a nakon što se za to saznalo - ponovo zapratila, a on je sada prvi put progovorio o prekidu saradnje.

- Jednostavno, ne vidim sebe više u toj priči. Dao sam ono što sam imao i idem dalje. Nije mi više energija tu kao što je bila - otkrio je on.

Na pitanje o tome da li su razlozi prekida finansijske prirode, Kostić je odgovorio bez dlake na jeziku.

- Ne. To se uvek može rešiti. Problem je energija, kada se ona pokvari... Ja nisam neko ko pljuje, pa liže. Imam veliki prag tolerancije prema svojim prijateljima, ali vremenom, kada se energija pokvari - gotovo. Imam obaveza, dalje, moram da se posvetim i svojoj karijeri, i najvećoj karijeri na Balkanu - Cecinoj - otkrio je pevač i kompozitor za Telegraf u potkastu "5cast"

