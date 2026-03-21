Neće ga ni u Hrvatskoj?! Toni Cetinski mesecima ne može da proda karte za koncert u Zagrebu, raskrinkali ga i tamošnji mediji

Toni Cetinski, u jeku je skandala, nakon što je otkazao koncert u Novom Sadu, pod izgovorom da je u hali Spens u kojoj je trebao da nastupa u vreme rata bio logor.

Na ovu priču niko nije pao, a ubrzo se saznalo da je prodaja karata išla loše i da na dan koncerta nije prodao karata ni da se popuni pola hale.

Pevač je i pre otkazanog koncerta u Novom Sadu, zakazao koncert u najvećoj dovrani u Hrvatskoj, u Areni Zagreb, ali kako se može videti prodaja karata mu i tu ne ide baš najbolje. Koncert zakazan za 30. maj objavljen je još 18. juna 2025. godine i još uvek nije rasprodat!

Međutim, Tonijeva žena Dubravka je na svom Fejsbuku šerovala najavu njegovog koncerta na kojoj piše: "Na Dan državnosti, za Hrvatsku koja se ne predaje", očigledno u nameri da to posle skandala u Srbiji predstave kao patriotski koncert.

Njihove postupke su i u Hrvatskoj okarakterisali kao licemerne, pa je čak i tamošnji Index.hr objavio tekst sa naslovom: "Cetinski sad pokušava svoju (nerasprodanu) Arenu prodati kao "domoljubni koncert"."

16.000 mesta, ukupno ima jedna od najvećih dvorana u regionu, a dostupne informacije sa prodajnih platformi pokazuju da je veliki deo sedišta i dalje slobodan, i to mesecima nakon najave.

Ni najjeftinije karte nisu rasprodate, a i u fan pitu ima slobodnih mesta. Kada se sabere i oduzme do 30. maja kada je koncert zakazan, Toni će morati još mnogo da se pomuči kako bi u svojoj državi održao koncert pred punom halom. Ako ne uspe da do tog datuma rasproda karte, velike su šanse da ćemo imati prilike da čujemo i neku novu za sada potpuno nepoznatu priču o Areni u Zagrebu.

Autor: D. T.