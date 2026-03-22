Trudna ćerka Maje Volk! Influenserka mesecima ćutala, pa ponosno pokazala trudnički stomak

Maja Volk uskoro će ponovo imati razloga za slavlje u porodici - njena ćerka Milena, influenserka, koja je vrlo aktivna i na društvenim mrežama, otkrila je da je u drugom stanju.

Radosne vesti podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu, gde je objavila fotografiju na kojoj se jasno vidi njen trudnički stomak, uz zanimljivu i duhovitu poruku.

- Malo me nije bilo… ali sa razlogom. Snimanje treće sezone Šućur porodice je počelo - napisala je ona u opisu, dok se čestitke samo nižu.

Ovo će biti treće dete za nju i njenog supruga, s obzirom na to da već imaju dva sina, pa nema sumnje da se porodica raduje dolasku još jedne prinove.

Podsetimo, Maja Volk iza sebe ima tešku životnu borbu. Naime, 2008. godine suočila se sa ozbiljnom dijagnozom, a lekari su joj tada davali veoma loše prognoze, tvrdeći da joj je ostalo svega mesec dana života.

Ipak, uspela je da pobedi bolest, nakon čega se posvetila zdravom načinu života i danas često govori o značaju ishrane i alternativnih metoda u očuvanju zdravlja.

