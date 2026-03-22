Pevačica od dečka dobila bizaran poklon, prodavac ostao zabezeknut: Ne znam da li ste luđi vi ili taj što vam je kupio...

Pevačica Višnja Petrović gostujući u jednoj emisiji govorila je o svom privatnom, tačnije ljubavnom životu, te priznala da nikada neće zaboraviti gest jednog bivšeg dečka.

Naime, otkrila je da joj je dečko na njeno insistiranje kupio noja.

- Poželela sam da snimam sa nojem, da imam noja u svom spotu - započela je Višnja svoju priču, a onda otkrila da je njen tadašnji izabranik otišao korak dalje i zaista joj ispunio ovu neobičnu želju.

- Bivši momak mi je kupio noja i rekao mi: "Eno ti ga noj u Subotici, pa radi s njim šta hoćeš" - ispričala je pevačica.

Ipak, njena spektakularna vizija za muzički spot ubrzo je pala u vodu.

- Čovek mi je objasnio da sa nojem ne mogu ništa da radim jer je bio maj. Oni su tada u fazi parenja i pitao me da li sam normalna i da li znam da su nojevi izuzetno agresivni - prisetila se Višnja neprijatnog saznanja.

Kada je pokušala da se opravda svojom "skromnom" idejom za snimanje, usledio je odgovor koji ju je ostavio bez teksta.

- Ja mu kažem:"Ali on mi je samo trebalo da protrči kroz autobus!" A čovek mi na to odgovori: "Gospođo, ne zna se da l' ste luđi vi ili ovaj što vam je kupio ovog noja" - ispričala je pevačica kroz smeh za Blic.

Višnja je na kraju priznala da kod nje klasična udvaranja ne prolaze i da svoje partnere uvek mora malo da "poduči".

- Prosto moram da im dam smernice da kod mene iznenađenja ne mogu da budu neinteresantna, obična i nešto što može da uradi svako - izjavila je ona, dodajući da se sama uvek jako potrudi kada pravi iznenađenje i da isto očekuje i od jače polovine.

